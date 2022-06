Lépéskényszerbe hozta a TikTok a Facebookot

A Verge birtokába került céges dokumentumban, amit a 24.hu szemlézett, a Facebook fejlesztéséért felelős Alison kifejtette az alkalmazottaknak: a jövőben ahelyett, hogy az emberek által követett fiókok posztjait helyeznék előtérbe, a Facebook fő hírfolyamában a TikTokhoz hasonlóan bármilyen tartalom bekerülhet majd. Így a videós tartalmakra is nagyobb hangsúlyt helyezne a Meta. Ezért a tervek szerint még jobban összehangolnák a Facebook és az Instagram alkalmazások működését, a főoldalon pedig a két platformról összeválogatott tartalmak jelennének majd meg.

Korábban – szintén a TikTokkal való verseny okán – sikeresen építették be a fotómegosztó alkalmazásba a Reels funkciót, melynek lényege hogy a felhasználók rövid videókat hoznak létre zenei aláfestéssel, majd ezeket megosztják barátaikkal, követőikkel, de véletlenszerűen is rájuk bukkanhatunk. Ezt az opciót aknázná most ki a Facebook is. Ehhez pedig létre akarnak hozni egy úgynevezett felfedező motort (discovery engine), amelybe véletlenszerűen válogatnák be a virális videókat.

Itt azonban még nem ér véget az átalakítás, a nyolc éve szétválasztott Facebook és Messenger alkalmazást újra egyesítené a vállalat, lemásolva ezzel a TikTok üzenetküldő funkcióját.

Aggodalmak

A kiáltvány közzététele után több alkalmazott is aggodalmát fejezte ki az újításokkal kapcsolatosan. Egy neve elhallgatását kérő fejlesztő szerint reális veszélye van annak, hogy a rövid távú érdekek és trendek mentén elveszítik az alkalmazás valódi fókuszát, vagyis a közeli ismerősökkel való kapcsolattartást. A vállalat egyik termékmenedzsere szerint a TikTok lemásolása lehetséges, hogy egy időre megdobná a felhasználók által a közösségi oldalon töltött időt, viszont gyorsan rájönnének, hogy ez nem minőségi időtöltés. Ez pedig véleménye szerint ártana a hosszú távú növekedésnek.

A Meta azonban kitart az álláspontja mellett. A felsővezetés azt várja az új funkcióktól, hogy sikerül megfordítaniuk a jelenlegi piaci tendenciákat, vagyis a kínai közösségi app nyomulását. Annak ellenére hogy a Facebook még mindig 2,94 milliárd havi felhasználóval bír, tavaly év végén, története során először felhasználókat veszített. Egy kiszivárgott belső dokumentumból pedig az is kiderült, hogy a Facebook felhasználói bázisa folyamatosan öregszik, míg a TikTok elsősorban a fiatal felhasználókat vonzza.

Nyitókép: Gerd Altmann