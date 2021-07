Jön az új iPhone, az Apple nem babonás

Az Apple idén is négy készüléket mutat be, amelyek a tavalyi koreográfiát követve iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, valamint iPhone 13 Pro Max néven jelennek majd meg, várhatóan valamikor szeptemberben.

Iparági pletykák szerint a 2017-ben megjelent iPhone X óta először nyúl hozzá a biometrikus arcazonosításhoz, vagyis a Face ID-hoz szükséges komponensekhez az Apple. Az apró egységek kisebb helyen is elférnek, így csökkenthető a képernyőbe vágott felső rész,ugyanakkor még nincs információ, hogy ezzel párhuzamosan vékonyodik-e a kijelzőt körülvevő, viszonylag vastag káva – írja a hwsw.hu.

Az idei iPhone-ok egyik nagy újítását a kijelző jelenti majd. A Pro modelleknél az OLED panel képfrissítése a jelenlegi 60 helyett 120 hertzig skálázódik majd, akárcsak a már piacon lévő iPad Próknál. Az elmúlt évek stratégiáját látva az iPhone 13-hoz új processzort tervezett az Apple.

A kamerához is minden évben hozzányúl az Apple, a drágább típusok ultraszéles látószögű (13 milliméteres) lencséje mögé is kerül optikai képstabilizátor. A lencserendszer is változik, amely plusz egy taggal bővül.

A töltés és az akkumulátor terén is változásokat hozhat az iPhone 13. Egészen friss hír, hogy a készülékek hátlapja mögé nagyobb réztekercsek kerülnek, mely a magasabb teljesítményre képes vezeték nélküli töltés mellett akár a régóta rebesgetett fordított töltést is elhozhatja. Az akkumulátorok kapacitása modelltől függően 8-17 százalékkal lehet majd nagyobb.

A készülékek ára nem emelkedik várhatóan, maradnak az iPhone 12-es modelleknél jelenleg látható árcédulák.

Nyitókép: Pexels.com