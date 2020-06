Digitális portyázók vs. koronavírus

A Covid-19 járvány világszerte jelentős kihívás elé állította a digitális fejlesztésben érintett vállalatokat, szakembereket és a digitalizációval foglalkozó állami intézményeket is. Pár nap leforgása alatt a feje tetejére állt megszokott világunk. Új kihívások teremtek, nemcsak a határokon belül, hanem globálisan is. Egy még nem tapasztalt, új helyzetben kellett nagyon rövid idő alatt nagyon gyors válaszokra lelnünk. Evidens volt, hogy a rendelkezésre álló technológiákhoz nyúljunk, és a legjobb megoldásokat meg is osszuk egymással.

A digitalizáció alkalmazása, a digitális kompetenciák robbanásszerű, kényszerű térnyerése és a digitális megoldások innovációja a 4.0 ipari forradalom idején, egy korábban még soha nem látott digitális robbanást eredményezett.

Az ENSZ 2019. évi konferenciáján elhangzottak szerint 2016-ban a digitális gazdaság 11,5 billió dollárt, vagyis a globális GDP 15,5 százalékát tette ki. Míg a fejlett gazdaságokban a GDP 18,4 százalékát jelentette, a fejlődő gazdaságokban átlagosan 10 százalékot képviselt. Az ENSZ tanulmánya megállapította, hogy a digitális gazdaság az elmúlt 15 évben kétszer gyorsabban nőtt, mint a globális GDP, ezáltal majdnem kétszeresére növekedett 2000 óta. A digitális gazdaság a koronavírus-járványt megelőzően 10-12 000 milliárd forinttal járult hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez, a magyar GDP-nek tehát mintegy 25 százalékát adja (az IVSZ tanulmánya alapján).

Már az első pillanatban világos volt, hogy az „időnyerés” a legfontosabb tényező a vírus elleni harcban, így az információkhoz való leggyorsabb hozzáférés, annak feldolgozása, elemzése és adaptálása, megfelelő felhasználása lehet a siker kulcsa.

A digitális robbanásból keletkező információk hatékony feldolgozása érdekében született meg a Digitális Obszervatórium, amely közérthető nyelvezetével igen népszerű és keresett platform lett. A Digitális Jólét Program (DJP) keretei között megvalósuló és a digitális ökoszisztéma által kínált nemzetközi jó gyakorlatokat összegyűjtő, továbbá a koronavírus-járvánnyal összefüggésben felmerülő kihívások kezelésében alkalmazott megoldásokat elemző Digitális Krónika olvasmányos híranyagai nem csupán a döntési pozícióban lévő vezetők számára bizonyultak hasznosnak. Emellett számtalan olvasó érdeklődését is olyan digitális ágazatok és területek felé terelték, amelyek ezáltal közbeszéd tárgyává is váltak.

Digitális jó gyakorlatok a világban

A „digitális portyázó” szakértők két hónap alatt közel 400 nemzetközi jó gyakorlatot mutattak be és elemeztek a koronavírus elleni küzdelem aktuális kérdéseire fókuszálva.

A Digitális Krónika ismertette, hogyan használják a cellainformációkat a kormányok a vírusfertőzés terjedésének ellenőrzésére. Kiderült, hogy mit tehetnek a kormányok Európában, ha az adatvédelem még a hőkamerákat sem nézi jó szemmel. Mérlegre tették, hogy Ázsiának vajon tényleg könnyebb dolga volt-e a járványhelyzet kezelésében másoknál. A szakértők megállapították, hogy a vírusfertőzéssel kapcsolatos egyéni (azon belül pedig a geolokációs) adatok elemzésére épülő megoldások nem csupán a kormányzati döntéshozatal támogatásában, hanem az egészségügyi ellátórendszerek működésében is teret nyertek. Ezzel összefüggésben számos problémát vetettek fel világszerte a személyes adatok védelmére vonatkozó garanciák, valamint a vírussal szembeni védekezés társadalmi igényének összeegyeztethetőségei, valamint a szükségesség és arányosság kérdését vizsgáló elemzések szempontjainak hangsúlybeli változásai is.

Dél-Korea is felhasznált mobiladatokat a Covid-19 elleni küzdelemben: a lokációs információk a mobiltelefonok GPS-információin alapultak, de ezt bankkártya-használati és közterületi kamerarendszerek (CCTV) adatai is kiegészítették. Sajátos megoldásként, a gyűjtött adatokat anonimizáltan publikálta az állam, így számos fejlesztés készült, amely vizuálisan is megjelenítette a fertőzött személyek mozgását, értesítéseket küldve a felhasználóknak. A rendszer fő célja az érintkezések monitorozása (contact tracing) volt, ezért a fertőzöttekkel azonos helyszíneken megforduló személyek SMS-ben kaptak értesítést és kötelező tesztelésre rendelést.

Összegyűltek a közösségi összefogások szervezésére, valamint a koronavírus-járvány társadalmi és gazdasági kihívásainak kezelésére szolgáló digitális megoldások is. A krízishelyzet lehetőséget teremtett arra, hogy az emberek újszerű módokon és formákban támogassák egymást, közösségeiket. A digitalizáció ezekre sok esetben egyetlen „kattintással” elérhető megoldást hozott – a (közösségi) értékteremtés tárházát kínálva.

A világ számos országában ingyenesen elérhetővé vált az önkormányzatok és civil szervezetek számára a belga Giveaday, mellyel könnyedén lett ösztönözhető és szervezhető a helyi társadalmi részvétel. Az #OurCityHelps platformot jelenleg több mint 170 város használja, ez a megoldás hazánkban is térítésmentesen elérhető.

A frontvonalban harcoló egészségügy területén azt elemezték a szakértők, hogy a koronavírus-járvány kezelése során kik és hogyan használják a digitális egészségügyi megoldásokat a legeredményesebben? Nyilvánvalóvá vált, hogy még a legújabb e-egészségügyi megoldások sem képesek a vírusfertőzés miatt kórházba kerülőket ápolni, avagy helyettesíteni az orvosi ellátást; ugyanakkor az ellátásban dolgozók digitális támogatása lehetővé teszi, hogy minél több időt, egyre biztonságosabb körülmények között fordíthassanak, a válságos időszakban a legfontosabbra, a betegek gyógyítására. A kényszer szülte helyzet további hozadékaként ugrásszerűen nőtt az állampolgárok informáltsági szintje az e-egészségügyi megoldások kérdésben, mely az ágazat elismertségére, presztízsére is jótékonyan hatott.

Németországban is a kezdetektől több alkalmazás támogatja a felhasználókat a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. A CovApp Charité segítségével az egyes tünetek azonosítására, valamint az öndiagnózis mellett a további kezelési, vizsgálati, szűrési javaslatok meghatározására nyílik lehetőség, míg a Datenspende App a magunkon viselhető okos eszközök segítségével azonosítja a fertőzés egyes tüneteit, segítve a koronavírus diagnózisát.

Mi lappang a mélyben? A „Deep tech” misztikus területe a mélytechnológiák áttekintése rámutatott: a koronavírus elleni küzdelemben a mesterséges intelligencia, a BigData, a mélytanulás, a fintech vagy a blockchain technológiai fejlesztések biztosan meghatározzák majd jövőnket.

A keletkező Big Data (hatalmas adatállományok) feldolgozásához, az egyes MI alapú kutatások elvégzéséhez nem csupán az amerikai techóriások kínálnak számítási kapacitásokat (IBM, Google, Microsoft, Amazon), hanem azokat saját eszközeik (otthoni számítógépeik felajánlásával) akár magánszemélyek is támogathatják például a BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) vagy a Folding@Home útján.

Az idő előrehaladtával szerencsére májusban elérkezett a restart ideje – azt vizsgálták a kutatók, hogy lehet-e a digitalizálódó gazdaság az újraindítás motorja. Napjainkra kétség sem férhet ahhoz, hogy a digitális gazdaságban, valamint a digitalizálódó gazdaságban rejlő lehetőségek világszerte felértékelődtek a koronavírus-járvány utáni növekedés gyorsításában.

Az Egyesült-Királyságban a digitális gazdaság mintegy hatszor nagyobb növekedést mutatott a gazdaság más szegmenseihez képest a koronavírus-járvány alatt, így az ország a növekedés kiemelt lehetőségeként tekint a digitalizációra. A horizontális gazdaságpolitikai intézkedések mellett ezért vált egy kifejezetten az ágazatra szabott támogatás is elérhetővé a briteknél: 125 ezer és 5 millió angol font közötti rendkívüli hitelt igényelhetnek azok az innovatív startupok, amelyek a kialakult gazdasági helyzetben nem jutnak megfelelő forrásokhoz.

Egy biztos. Megállapítható, hogy az államapparátusok a járvány után mindenhol hatékonyabbá és digitálisabbá válnak, hiszen a digitalizáció segíti a közigazgatást a koronavírus-járvány kihívásainak kezelésében.

Ötszörösére nőtt az elektronikus dokumentumok forgalma a koronavírus-járvány alatt Vietnámban, ahol havonta mintegy 200 ezer elektronikus dokumentum mozgott az állami szervezetek között. Felértékelődött a kormányülések támogatására szolgáló elektronikus döntéshozatal és az úgynevezett e-kabinet rendszer jelentősége is a járvány során. A kialakított megoldás az előterjesztések online kezelése mellett digitális aláírási funkciót is alkalmaz.

A cikk szerzője Szentkirályi-Szász Krisztina.

Nyitókép: Pixabay