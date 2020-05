Terjeszti-e a szúnyog a koronavírust?

Tudjuk, hogy ez egy légúti fertőzés, ami leggyakrabban a légutakból kijutó cseppek formájában fertőz. Azt is tudjuk, hogy az új koronavírussal hasonlóságot mutató MERS- és SARS-vírusok sem terjedtek a szúnyogok által - mondta Elizabeth McGraw, a Pennsylvania Állami Egyetem professzora és a fertőző betegségek központjának (CDC) igazgatója egy videóban, amit az Index vett észre. Mint írják, sem a WHO-nál, sem más kutatóknál nem merült fel eddig annak a lehetősége, hogy a szúnyogok alkalmasak lennének terjeszteni a fertőzést, de azért szeretnék egyértelműen kizárni ennek eshetőségét is.

McGraw szerint ugyan a szintén légúti fertőzéses járványokat okozó a MERS és a SARS, amik alapvetően nagyon hasonlítanak az új koronavírusra, ugyancsak gyorsan terjedtek, igaz korántsem annyira, mint a mostani világjárvány.

Az akkori járványok tapasztalatai alapján a szúnyogok valószínűleg nem terjesztik a koronavírust.

Az új koronavírus a levegőben terjed, és bár azt is tudjuk, hogy a vérre is hatással van, mert befolyásolja a véralvadást, a kutatók nem találják megalapozottnak, hogy a szúnyogok általi kórokozó terjesztés feltételei mind fennállnának.

Ahhoz ugyanis, hogy egy betegséget továbbadjon egy vérszívó, arra is szükség van, hogy

legyen egy kórokozó, amit a szúnyog hordoz, amit a korábbi csípésével állatból vagy emberből vehet fel. A kórokozónak kellően nagy mennyiségben kell jelen lennie a gazdatest, vagyis a fertőző forrás vérében, hogy a szúnyog felvehesse.

Ha megvan a kórokozó, annak fejlődnie vagy szaporodnia kell a szúnyogban, és bele kell kerülnie a nyálába úgy, hogy közben magát a szúnyogot nem öli meg vagy nem gyengíti le túlságosan. Ehhez legtöbbször napokra vagy hetekre, illetve megfelelő hőmérsékletre van szükség.

Mikor a szúnyog megcsíp valakit, akkor ezt a kórokozót fertőzőképes állapotban, megfelelő mennyiségben kell átadnia az új gazdának.

Az új gazdának pedig fogékonynak kell lennie a fertőzésre.

Ráadásul nem is minden szúnyogfaj alkalmas betegségek terjesztésére, és a kórokozóknak is csak egy kis csoportja képes arra, hogy szúnyogcsípéssel terjedjen. Az éghajlat is nagyban befolyásolja, hogy kell-e aggódni a szúnyogcsípéssel terjedő fertőzések miatt.

Nyitókép: Pixabay