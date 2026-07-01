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STUTTGART, GERMANY - JULY 31: (BILD ZEITUNG OUT) head coach Ronald Koeman of FC Barcelona Looks on during the Pre-Season Friendly match between VfB Stuttgart and FC Barcelona at Mercedes-Benz Arena on July 31, 2021 in Stuttgart, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)
Nyitókép: Harry Langer/DeFodi Images/Getty Images

Ronald Koeman távozik a holland válogatottól a csapat kiesése után

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szövetségi kapitány szerette volna győzelemre vinni csapatát és ezzel lezárni karrierjét, ez az álom azonban szertefoszlott.

Hollandia – kisebb meglepetésre – a legjobb 32 között kikapott a világbajnokságon Marokkótól. Vezetőedzőjük, Ronald Koeman bejelentette, hogy távozik posztjáról – írja a hvg.hu.

A – most már volt – szövetségi kapitány Instagram-oldalán jelentette be a távozását. Mint írta, megtisztelve érzi magát, hogy dolgozhatott a Vitesse-nél, az Ajaxnál, a Benficánál, a PSV-nél, a Valenciánál, az AZ-nél, a Feyenoordnál, a Southamptonnál, az Evertonnál, a Barcelonánál és két időszakot tölthetett a válogatott élén. Hozzátette, szerette volna úgy zárni karrierjét, hogy történelmet ír, és győzelemre vezeti a nemzeti együttest, de ez nem jött össze, és „most senki sem csalódottabb nála”.

A szakember arról is ír, utalva felesége mellárkos megbetegedésére, hogy rájött, vannka az életben fontosabb dolgok is a focinál.

„Feleségem, Bartina a betegsége ellenére is mindennap támogatott és bátorított a munkám során, és biztatott, hogy végezzem el a vállalt feladatot a legjobb tudásom szerint. Ez az ő hihetetlen erejének a bizonyítéka. Hálásabb vagyok neki ezért, mint azt valaha is szavakba tudnám önteni. Hatalmas megtiszteltetés volt Hollandiát szövetségi kapitányként szolgálni, köszönöm minden egyes játékosnak, a stábomnak, a szövetségnek, mindenkinek, de mindenekelőtt a szurkolóknak. Szerettem volna a csapat mellett töltött időszakomat világbajnoki címmel zárni, de ez az álom már nem valósulhat meg” – írta Ronald Koeman.

Marokkó a legjobb 16 között Hollandia kiütésével Kanadával játszik július negyedikén. Ha ott sikerül nyerniük, akkor a Paraguay–Franciaország-meccs győztesével játszhatnak a folytatásban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ronald Koeman távozik a holland válogatottól a csapat kiesése után

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