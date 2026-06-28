Sorsdöntő rangadók és kedvező sorsolások

Véget értek a csoportmérkőzések küzdelmei, ezzel teljessé vált az egyenes kieséses szakasz mezőnye.
A világbajnokság izgalmai fokozódnak, hiszen a torna egyik ága igazi „halálágnak” ígérkezik: korábbi világ- és Európa-bajnok válogatottak ütközhetnek meg már a nyolcaddöntők során.
Ezzel szemben a másik ágon Lionel Messiék útja egészen a negyeddöntőig papíron könnyebb kihívásokkal kecsegte – állapította meg az index.hu.
A nyolcaddöntők menetrendje
- június 28., 21:00: RSA – CAN
- június 29., 19:00: BRA – JPN
- június 29., 22:30: GER – PAR
- június 30., 03:00: NED – MAR
- június 30., 19:00: CIV – NOR
- június 30., 23:00: FRA – SWE
- július 1., 03:00: MEX – ECU
- július 1., 18:00: ENG – COD
- július 1., 22:00: BEL – SEN
- július 2., 02:00: USA – BIH
- július 2., 21:00: ESP – AUT
- július 3., 01:00: POR – CRO
- július 3., 05:00: SUI – ALG
- július 3., 20:00: AUS – EGY
- július 4., 00:00: ARG – CPV
- július 4., 03:30: COL – GHA