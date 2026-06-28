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2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
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A kongói Yoane Wissa, miután berúgta csapata harmadik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja harmadik fordulójának Kongói Demokratikus Köztársaság-Üzbegisztán mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 27-én.
Nyitókép: Erik S. Lesser

Sorsdöntő rangadók és kedvező sorsolások

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Kialakult az egyenes kieséses szakasz, Messiék örülhetnek.

Véget értek a csoportmérkőzések küzdelmei, ezzel teljessé vált az egyenes kieséses szakasz mezőnye.

A világbajnokság izgalmai fokozódnak, hiszen a torna egyik ága igazi „halálágnak” ígérkezik: korábbi világ- és Európa-bajnok válogatottak ütközhetnek meg már a nyolcaddöntők során.

Ezzel szemben a másik ágon Lionel Messiék útja egészen a negyeddöntőig papíron könnyebb kihívásokkal kecsegte – állapította meg az index.hu.

A nyolcaddöntők menetrendje

  • június 28., 21:00: RSA – CAN
  • június 29., 19:00: BRA – JPN
  • június 29., 22:30: GER – PAR
  • június 30., 03:00: NED – MAR
  • június 30., 19:00: CIV – NOR
  • június 30., 23:00: FRA – SWE
  • július 1., 03:00: MEX – ECU
  • július 1., 18:00: ENG – COD
  • július 1., 22:00: BEL – SEN
  • július 2., 02:00: USA – BIH
  • július 2., 21:00: ESP – AUT
  • július 3., 01:00: POR – CRO
  • július 3., 05:00: SUI – ALG
  • július 3., 20:00: AUS – EGY
  • július 4., 00:00: ARG – CPV
  • július 4., 03:30: COL – GHA
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a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
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