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Az argentin Lionel Messi ünnepel, miután másodszor is gólt rúgott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja második fordulójának Argentína-Ausztria mérkõzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 22-én. Az argentin válogatott 2-0-ra gyõzött.
Nyitókép: Jeffrey McWhorter

Messi az isten

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A címvédő argentin válogatott 3-1-re verte az újonc jordániai csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság J csoportjának dallasi mérkőzésén, így előbbi száz százalékos teljesítménnyel jutott a legjobb 32 közé, utóbbi pedig pont nélkül búcsúzott.

A címvédő dél-amerikaiak tartalékos összeállításban léptek pályára, Lionel Messi csak csereként jutott szóhoz, de 29. vb-meccsével és 19. vb-góljával tovább javította saját rekordjait.

Argentína pénteken az ugyancsak újonc Zöld-foki Köztársaság gárdájával találkozik Miamiban a nyolcaddöntőbe jutásért.

Argentína-Jordánia 3-1 (2-0)

gólszerzők: Lo Celso (19.), L. Martínez (31.), Messi (80.), illetve Tamari (55.)

sárga lap: Abu Taha (17.), al-Arab (64.), Sarar (94.)

Argentína: E. Martínez - Simeone (Barco, 71.), Otamendi, Senesi, Tagliafico - Paz (MacAllister, 60.), Paredes, Palacios, Lo Celso (Almada, 60.) - Álvarez (López, 82.), L. Martínez (Messi, 60.)

Jordánia: Abulaila - Naszib, al-Arab, Abu Dahab (Odaid, 90.) - Haddad, al-Rasdan (Dzsamusz, 76.), al-Ravabdeh, Abu Taha - Azaizeh (Tamari, a szünetben), Olvan (Sarar, 90.) - al-Fahuri (al-Mardi, a szünetben)

Az argentinok biztos csoportgyőztesként igencsak tartalékos összeállításban kezdték a mérkőzést - Lionel Messi is a kispadon foglalt helyet -, de az újonc Jordániával szemben ez a felforgatott csapat is egyértelműen uralta a játékot az első pillanattól fogva. Csak idő kérdése volt, mikor szerez vezetést, Lo Censo korai gólját még les miatt érvénytelenítette a játékvezető, de a Real Betis futballistája szabadrúgásból szabályos körülmények között is bevette Abulaila kapuját. A torna egyik nagy esélyese félgőzzel is hatalmas mezőnyfölényt harcolt ki, bő fél óra után pedig megduplázta előnyét Lautaro Martínez büntetőjével. Argentína az első félidőben majdnem háromszor annyit birtokolta a labdát, mint az ellenfele, amelynek nem is volt kaput eltaláló kísérlete a szünetig.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe,

Argentína nyomasztó fölényben volt,

ám Lo Celso ismét úgy talált be, hogy előtte az akció során les volt, így a második gólját vették el. A meglepetést az jelentette, hogy Jordánia a szórványos ellentámadásainak egyikéből Tamari szépített, így az újonc csapat mindhárom meccsén eredményes volt. Messi végül a 60. percben lépett pályára, aminek a közönség nagyon örült, de jelentős változást sem ritmusban, sem helyzetek számában nem hozott, azaz meddő maradt az argentinok jobb játéka. A 39 éves játékmester azért kiszolgálta az érte lelkesedő közönséget, ugyanis szabadrúgásból lőtt gólt, amivel beállította a végeredményt.

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