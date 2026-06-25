A brazilok gólrekordere megkönnyezte visszatérését

Neymar, akinél senki sem szerzett több gólt a brazil válogatottban, a negyedik világbajnokságán szerepel. Kifejezetten balszerencsés volt eddig a tornákon, főleg 2014-ben, a hazai rendezésűn, amikor a kolumbiaiak elleni sérülése után még a bénulás is fenyegette, szó sem lehetett arról, hogy játsszon csapata utolsó két mérkőzésén. Nélküle a brazilok összeomlottak, a németektől 7–1-re, a hollandoktól 3–0-ra kaptak ki.

Neymar pályafutását az utóbbi években is rengeteg sérülés nehezítette, 2023 októbere óta nem szerepelt a válogatottban. Carlo Ancelotti ellenben – bizonyos pletykák szerint a CBF, a Brazil Labdarúgó-szövetség szelíd erőszaka előtt meghajolva – elvitte a tornára.

Az első mérkőzés, a marokkóiak ellen, végig éles volt, Neymar nem állhatott be. Haiti ellen már volt erre esély, de Ancelotti még várt, hogy a csatár minél jobban felépüljön vádlisérüléséből. A skótok ellen, 3–0-nál, a mérkőzés 76. percében, a gólt is szerző Matheus Cunhát váltva beállhatott.

A csatár elárulta, hogy

a mérkőzés után sírt az öltözőben.

„Ez a hála pillanata. Hálát adok Istennek, hogy újra megtapasztalhattam ezt. Hosszú napok voltak távol a brazil válogatottól. Sokáig nem játszottam, szóval olyan érzés, mintha egy másik csapatban lennék. De nagyon boldog vagyok, hogy ennyi év után sikerült visszatérnem a világbajnokságra és a brazil válogatottat képviselni. Köszönöm minden brazilnak is, aki szurkolt, bátorított és imádkozott értem. Tudom, hogy nem tudok mindenkinek válaszolni, de szeretném kifejezni hálámat a támogatásért. Egyre jobb leszek, hogy segíthessek a csapatnak” – mondta.

Arról is beszélt: „Határozottan olyan érzés, mintha egy film forogna a fejedben. Abban a pillanatban a labda nem akart kimenni a játékból… Ott álltam már az oldalvonalon. Volt egy skót szögletrúgás, de nem akartam, hogy akkor cseréljünk, mert a szöglet veszélyes. A meccs végén elérzékenyültem, amikor felnéztem a családomra a lelátón és megláttam őket. Mindent, amit én elszenvedtem, ők is elszenvedtek. Egyedül mentem az öltözőbe, és egy kicsit könnyes lett a szemem. Hatalmas megkönnyebbülés mindezt újra átélni.”

Neymart megkérdezték a brazil újságírók, hogy számít-e további játéklehetőségre a következő mérkőzésen. Egyenes választ adott, üzenve Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak:

„Ez a főnökön múlik, nem igaz? Ő dönt. Én készen állok.”

„Lehetősége volt játszani, mert megérdemelte. Neymar felépült, nagy komolysággal és profizmussal játszott. Úgy gondolom, hogy mindenki máshoz hasonlóan ő is rendelkezik azzal a képességgel, hogy segítse a csapatot. Jól játszott a rendelkezésére álló néhány perc alatt” – nyilatkozta Ancelotti a miami Hard Rock Stadionban tartott, mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.