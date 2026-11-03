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krikettlabda
Nyitókép: Pexels

Ki nem találná, melyik az a vb-meccs, amire 8,4 millió jegyigénylés érkezett

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Közel 8,4 millió jegyigénylés érkezett a jövő évi ICC férfi krikett-világbajnokság India és Pakisztán közötti csoportmérkőzésére.

A 2027-es krikett-világbajnokságot Dél-Afrika, Zimbabwe és Namíbia közösen rendezi. A két sportági nagyhatalom, India és Pakisztán október 10-én csap össze, a johannesburgi Wanderers stadionban, amely mindössze 34 000 néző befogadására alkalmas.

Ugyanitt rendezik november 21-én a döntőt is, amelyre szintén közel nyolcmillió jegyigénylés futott be.

Az október 7-i nyitómérkőzés a 2023-as döntő visszavágója lesz, amelyen Ausztrália meglepetésre legyőzte Indiát Ahmadábádban.

Bár az India–Pakisztán összecsapás a krikettnaptár egyik legjobban várt, egyben anyagilag legjövedelmezőbb mérkőzése, az utóbbi időben egyoldalúvá vált a párharc: India nyerte az elmúlt kilenc találkozójukat. Pakisztán legutóbb a 2022-es Ázsia-kupán tudott győzni India ellen.

Ez a két csapat Ausztráliával, Afganisztánnal, Zimbabwével és egy selejtezőből érkező együttessel került egy csoportba. A két csoportból az első három helyezett, valamint a legjobb negyedik helyezett jut tovább a „Super 7” szakaszba, ahonnan a legjobb négy csapat kvalifikálja magát az elődöntőkbe.

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