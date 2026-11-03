BL-este élőben: Sallai Roland győztes meccsen játszott, Gulácsi Péter véd a PSG ellen

GALATASARAY–VBF STUTTGART 2–0: A törökök orosz játékosa, Alekszej Batrakov szerezte mindkét gólt. A Galatasaraynak négy mérkőzés után hat, a veretlenségét most elveszítő Stuttgartnak hét pontja van.

SAHTAR DONYECK–SPORTING CP 0–1: A londoni Stamford Bridge-en a portugálok Issa Doumbiának az 59. percben szerzett góljával nyertek. Az ukránoknak négy, a remekül szereplő lisszaboni gárdának kilenc pontja van.

ATLÉTICO MADIRD–BAYERN MÜNCHEN: Musiala és Lucho Diaz nem tud játszani, de Olise ott van Harry Kane mellett a bajorok csapatában.

VILLARREAL–PSG: A címvédő tartalékos, Dembélé, Kvarachelia és Ferran Torres sem rohamozhatja Gulácsi Péter kapuját. Utóbi azért ott ül a kispadon.

BARCELONA–ASTON VILLA 1–0: Yamal vezetést szerzett a katalánoknál.

VILLARREAL–PSG 0–1: Joao Neves bevette Gulácsi Péter kapuját.

FEYENOORD–INTERNAZIONALE 0–1: Yann Bisseck ritka góljainak egyikével vezet a milánói csapat.

VILLARREAL–PSG 0–2: Désire Doué lőtte a másodikat.

MANCHESTER UNITED–AS ROMA 0–1: Matías Soulé kihasználta a United bal oldali védelmének hibáját.

VILLARREAL–PSG 0–3: Már három… Senny Mayulu tökéletesen pótolja Dembélét.

VILLARREAL–PSG 0–4: Gulácsi Péter talán még soha nem kapott egy meccs elején 17 perc alatt négy gólt. Fabian Ruíz is gólt szerzett.

MANCHESTER UNITED–AS ROMA 0–2: Donyell Malen tizenegyesből növelte az előnyt.

LINZER ASK–SLOVAN 1–0: Lehet, hogy meglesz az osztrákok második győzelme is? Kasper Jörgensen a gólszerző.

FEYENOORD–INTERNAZIONALE 0–2: Már két góllal vezetnek a fekete-kékek Rotterdamban, Pio Esposito a gólszerző.

LINZER ASK–SLOVAN 2–0: Kasper Jörgensen újra eredményes volt.

LINZER ASK–SLOVAN 3–0: Nagy napjuk van a linzieknek. Robert Ljubicic szerezte a harmadik góljukat.