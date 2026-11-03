ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.74
usd:
325.88
bux:
145330.02
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-Eintracht Frankfurt mérkõzésén Lipcsében 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

BL-este élőben: Sallai Roland győztes meccsen játszott, Gulácsi Péter véd a PSG ellen

Infostart

A 68 percet játszó Sallai Roland csapata, a Galatasaray 2–0-ra nyert a VfB Stuttgart ellen a mai BL-játéknapon. Gulácsi Péter védi a Villarreal kapuját a PSG ellen. A játéknap további slágerei: Manchester United–AS Roma, Atlético Madrid–Bayern München, Barcelona–Aston Villa.

GALATASARAY–VBF STUTTGART 2–0: A törökök orosz játékosa, Alekszej Batrakov szerezte mindkét gólt. A Galatasaraynak négy mérkőzés után hat, a veretlenségét most elveszítő Stuttgartnak hét pontja van.

SAHTAR DONYECK–SPORTING CP 0–1: A londoni Stamford Bridge-en a portugálok Issa Doumbiának az 59. percben szerzett góljával nyertek. Az ukránoknak négy, a remekül szereplő lisszaboni gárdának kilenc pontja van.

ATLÉTICO MADIRD–BAYERN MÜNCHEN: Musiala és Lucho Diaz nem tud játszani, de Olise ott van Harry Kane mellett a bajorok csapatában.

VILLARREAL–PSG: A címvédő tartalékos, Dembélé, Kvarachelia és Ferran Torres sem rohamozhatja Gulácsi Péter kapuját. Utóbi azért ott ül a kispadon.

BARCELONA–ASTON VILLA 1–0: Yamal vezetést szerzett a katalánoknál.

VILLARREAL–PSG 0–1: Joao Neves bevette Gulácsi Péter kapuját.

FEYENOORD–INTERNAZIONALE 0–1: Yann Bisseck ritka góljainak egyikével vezet a milánói csapat.

VILLARREAL–PSG 0–2: Désire Doué lőtte a másodikat.

MANCHESTER UNITED–AS ROMA 0–1: Matías Soulé kihasználta a United bal oldali védelmének hibáját.

VILLARREAL–PSG 0–3: Már három… Senny Mayulu tökéletesen pótolja Dembélét.

VILLARREAL–PSG 0–4: Gulácsi Péter talán még soha nem kapott egy meccs elején 17 perc alatt négy gólt. Fabian Ruíz is gólt szerzett.

MANCHESTER UNITED–AS ROMA 0–2: Donyell Malen tizenegyesből növelte az előnyt.

LINZER ASK–SLOVAN 1–0: Lehet, hogy meglesz az osztrákok második győzelme is? Kasper Jörgensen a gólszerző.

FEYENOORD–INTERNAZIONALE 0–2: Már két góllal vezetnek a fekete-kékek Rotterdamban, Pio Esposito a gólszerző.

LINZER ASK–SLOVAN 2–0: Kasper Jörgensen újra eredményes volt.

LINZER ASK–SLOVAN 3–0: Nagy napjuk van a linzieknek. Robert Ljubicic szerezte a harmadik góljukat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    BL-este élőben: Sallai Roland győztes meccsen játszott, Gulácsi Péter véd a PSG ellen

bajnokok ligája

gulácsi péter

sallai roland

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Megkövette a társadalmat az ügyészi szervezet nevében az elmúlt időszak egyes döntései miatt az új legfőbb ügyész, Fejes Péter. Az őt jelölő Baka András köztársasági elnök is nyilatkozott Fejes Péter megválasztása után.
 

Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

A Fidesz-frakció illegitimnek tartja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

Szigorúbb ellenőrzést kapnak a politikusok

Vizsgálják Pócs János országgyűlési szavazásának körülményeit

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett, nem is egyet

Forsthoffer Ágnes újabb szabályszegést mutatott be

Elmaradt Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Váratlan egyetértes a Tisza és a Fidesz között az Országgyűlésben

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak

Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak

Azonnali hatállyal távoznia kellett Ókovács Szilveszternek a Magyar Állami Operaház éléről, miután az átvilágítás vitatott szerződéseket és minisztériumi jóváhagyás nélküli prémiumokat tárt fel, ő azonban bírósághoz fordul. Nem ő volt az egyetlen, akinek mennie kellett. Menesztették Feledy Botondot is a Magyar Külügyi Intézet éléről, mert a kormány állítása szerint kinevezésekor nem számolt be arról, hogy belga cégén keresztül mintegy 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától. Kedden számos kérdésben hozott döntést a Parlament, az Országgyűlés délelőtt elfogadta, hogy december 24-e önálló munkaszüneti nap legyen. Nyomozás indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében, miután a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentést tett a 475 milliárd forintot érintő támogatások miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult az olaj ára a közel-keleti konfliktus miatt: hidegzuhany vár a magyarokra?

Elszabadult az olaj ára a közel-keleti konfliktus miatt: hidegzuhany vár a magyarokra?

Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett.

BBC
Business Sport Travel Science
US voters go to polls to decide who will control Congress for rest of Trump's term

US voters go to polls to decide who will control Congress for rest of Trump's term

Donald Trump's Republican Party currently controls both the House and the Senate - but that could change after these midterm elections.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 20:09
FIFA - A Tanács elé kerülnek Infantino üzleti tervének bizalmas dokumentumai
2026. november 3. 17:38
Wéber Gábor: Kimi Antonelli előtt a határ a csillagos ég
×
×