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Nyitókép: Provident/Hurta Hajnalka Anna

Boczán Viktor: nincs annál szebb érzés, mint amikor a bajnokság végén látjuk a gyermekek szemében a csillogást

Infostart / InfoRádió

Közös edzéssel, bemutatóval és a profi világbajnok Erdei Zsolt inspiráló történeteivel zárult a Provident Álombajnokság 2.0 ökölvívó programja. A kezdeményezés hátteréről és folytatásáról Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója, illetve a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, Gáncs Kristóf beszélt az InfoRádióban.

A Providentnél 2024 végén kezdődött az a gondolkodás, hogy a sport és a sport által adott élmények, a tanulás, az életre nevelés, nagyon sok gyermek számára nem elérhető. Mivel a cég régóta stratégiai partnerséget ápol a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, rajtuk és a Jelenlét Pontokon keresztül meg tudták határozni, hogy kik azok a kisgyermekek, akik a sportlehetőségektől el vannak zárva. Elsősorban nekik szerettek volna élményt nyújtani, másodsorban pedig azt is remélték, hogy jó páruknál a sport az életük szerves részévé válik – mondta az InfoRádióban Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

„Ennek szellemében 2025-ben indult el először az Álombajnokság. Akkor ez még »csak« a labdarúgásról szólt, a kistérségekben megszerveztük a gyermekek edzését, edzőgárdát teremtettünk nekik. Nagyon sokszor a felszereléseket is biztosítottuk. Az Álombajnokság döntője a Ferencváros népligeti edzőpályáján volt, maradandó élményt nyújtva a gyermekeknek, hiszen találkozhattak a Fradi nagy csapatának a játékosaival, dedikáltathattak, és éreztük, hogy valami nagyon klassz dolgot sikerült létrehoznunk. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ezt folytatni fogjuk idén is” – fogalmazott a vezérigazgató.

Megtartották a labdarúgást – annak idestova most már egy hónapja, hogy lezajlott a döntője, szintén a Ferencváros létesítményében –, de ki akarták egészíteni egy egyéni sportággal is. Ismét régóta jól működő partnerségekre tudtak építeni, hiszen a Provident most már két éve kiemelt támogatója a Magyar Ökölvívók Szövetségének is, és nem utolsó sorban Kovács Kokó István elnök több mint 20 éve jószolgálati nagykövete az Ökumenikus Segélyszervezetnek is.

„Az ökölvívás egyik nagyon nagy szépsége az, hogy megtanítja az embert a kitartásra, az alázatra, és arra, hogy egyedül is boldogulni kell helyzetekben, mindegy, hogy ez a ringen belül vagy a ringen kívül történik, ugyanakkor megvan az a csapatmunka része is, hogy hiába egyéni sportág, nem lehet valaki sikeres akkor, hogyha nincs egy jó edzőgárda, egy jó gyúró, ha nincsenek jó csapattársak körülötte. A gyermekek most ebbe belekóstolhattak, 12 héten át folytattak edzéseket, nagyon keményen készültek, és elérkezett a mai nap, az Álombajnokság ökölvívás lábának a lezárója, ahol pedig Erdei – Madár – Zsolttal, egy igazi legendával, valamint a magyar válogatott két büszkeségével, Szaka Istvánnal és Szeleczky Lillával együtt edzhetnek, sajátítják el az ökölvívás fortélyait, kóstolhatnak bele ebbe a sportba. Nagyon remélem, hogy jó párukat utána az ökölvívás tovább kíséri majd az élete folyamán” – fogalmazott Boczán Viktor.

Mint mondta, Erdei Zsolttal egy igazi legendát, klasszis ökölvívót köszönthettek a körünkben – olimpiai bronzérem, profi világbajnok, sokszoros Európa-bajnok –, ő testesítette meg a múlt nagyon nagy sikereit, és az Álombajnokságban benne van a jelen is két olyan jelenlegi válogatott ökölvívó által, akik végigjárták a „ranglétrát”, és mint a mostani gyermekek, akik részt vesznek a programban, nagyságrendileg 10 éves korukban elkezdték a sportot, és napi két edzéssel, rengeteg kitartással, alázattal, szorgalommal, munkával jutottak oda, hogy például Szeleczky Lilla a tavalyi U23-as Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, Szaka István pedig nyolcszoros magyar felnőtt bajnok, és talán a világ egyik leggyorsabb ökölvívója. Az ő személyiségeikből inspirálódhatnak a gyerekek.

Mint Boczán Viktor fogalmazott, a Provident küldetése is a bevonásról szól, pénzügyi bevonásról.

„Magyarországon rengeteg olyan ember van, aki különböző okok miatt láthatatlan lehet. Mindegy, hogy a bankrendszer, a pénzügyi rendszer számára láthatatlanok, vagy pedig az élet egyéb területein szenvednek hátrányos megkülönböztetést, vagy azok az esélyek nem adatnak meg nekik, mint amelyek megvannak másoknak. A társadalmi felelősségvállalás programunkban is igyekszünk ezt markánsan kezelni, legyen az a sportélettel, a pénzügyi edukációval vagy az öngondoskodással kapcsolatos program. Gyermekekkel foglalkozni pedig különösen megtisztelő és hálás feladat, hiszen a jövő generációját építjük, és nincs annál szebb érzés, mint amikor például egy ilyen Álombajnokság végén látjuk a gyermekek szemében a csillogást, hogy például találkozhat a Fradi nagy csapatának a játékosaival és dedikáltathatja a pólóját. Lehet, hogy abban a kis faluban, ahol él, még két hónap múlva is abban a dedikált pólóban fog járni. Azt gondolom, ez mindent elmond arról, hogy egy ilyen lehetőség mekkora élményt ad, vagy az, ha bokszkesztyűt dedikál neki Erdei Zsolt, vagy egy közös fénykép is ilyen lehet, és elmondhatja, hogy például ő a jobbhorgát Erdei Zsolttól tanulta. Azt gondoljuk, hogy ez nemcsak magáról erről a bajnokságról szól, hanem akár az egész életére egy lökést, egy inspirációt adhat” – mondta a vezérigazgató.

A folytatással kapcsolatban elmondta: biztosan lesz Álombajnokság 3.0, de azt még nem tudják, hogy a két, már meglévő sportág mellé bevonnak-e egy harmadikat is.

Az InfoRádióban Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke emlékeztetett: nagy hagyománya van annak, hogy a sportot az esélyteremtés szolgálatába állítják, és ennek az egyik legújabb programja a Providenttel közösen elindított Álombajnokság. Azt tapasztalták, hogy a labdarúgás és az ökölvívás is nagyon érdekli a gyerekeket, motiválják őket, és sikerült olyan edzőket, olyan partnereket is találniuk – mint például a Magyar Ökölvívó Szövetség –, akik valóban inspiráló programokat tudnak kínálni a gyerekeknek.

„Miközben itt beszélgetünk, a háttérben zajlik egy motivációs foglalkozás, amit Madárék tartanak a gyerekeknek, és arról beszélnek, hogy hogyan függ össze a kemény munka és a célok elérése, hogyan lehet küzdeni az álmokért, hogy mit ad a sport, milyen állóképességet, milyen motivációt. És bármilyen furcsa lehet ez a másoknak, de a legegyszerűbb üzenetek is sokszor nagyon-nagyon be tudnak találni ezeknél a gyerekeknél, akik nehéz helyzetből jönnek, sokszor olyan közegből, ahol a remény, a motiváció hiányzik a mindennapokból. Mi azt tapasztaljuk hogy ez a három hónap, amit például ebben a programban a gyerekekkel tudtunk foglalkozni, nagy lökést tud adni az ő fejlődésükben. Pláne ha évről évre meg tudjuk ismételni ezt a programot, és ez is a terve az Ökumenikus Segélyszervezetnek. Mi több mint 4000 gyerekkel foglalkozunk országszerte a Kapaszkodó programunkban, és az is egyfajta kapaszkodó, amit egy ilyen program tud adni egy-egy gyereknek. Sosem lehet tudni, hogy hol van az a bzonyos kitörési pont” – mondta az elnök.

A szeretetszolgálat úgy látja, hogy mind a labdarúgásnál, mind pedig az ökölvívásnál láttak egész komoly tehetségeket, olyan gyerekeket, akiknél van értelme akár versenyszinten is folytatni ezt a sportot, de az Álombajnokság azért alapvetően nem tehetségkutató program, itt sokkal inkább a közösség erejét adja, és azt, hogy van miért bejönni a gyerekeknek az edzésekre, mert ezek motivációt adnak utána a mindennapokban is akár a tanulásban, akár később a munkában, az előrejutásban.

„Sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy-egy ilyen élmény, egy nagyon intenzív találkozás például egy legendával, vagy akár egy több hónapos képzési program, edzés aztán évekre szóló motivációt tud adni, és hivatkozási alap lehet a gyerekeknek, hogy igenis van értelme küzdeni” – fogalmazott az Ökumenikus Szeretetszolgálat elnöke.

Gáncs Kristóf a karácsony közeledtének kapcsán elmondta: az Ökumenikus Segélyszervezetnél egész évben zajlik a munka. „Kétségtelen, hogy a karácsonyi időszakban nagyobb figyelem van a karitatív szervezeteken, mi is készülünk már a nagy adventi összefogásra. A következő hetekben fokozatosan indulnak majd be a különböző ünnepi segélyakciók, adománygyűjtések, elindul a 1353-as adományvonal, ugyanakkor nagy munkánk van abban is, hogy hogyan tudjuk a mindennapokat hatékonnyá tenni a segítségnyújtásban. Most nagyon sok minden változik az országban, nagyon sok egyeztetésben vagyunk benne akár a minisztériumokkal, akár a partnerekkel, és persze készülünk 2027-re, mert teendő az mindig van elég” – fogalmazott.

A cikk alapjául szolgáló interjúkat Farkas Dávid készítette.

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Kezdőlap    Sport    Boczán Viktor: nincs annál szebb érzés, mint amikor a bajnokság végén látjuk a gyermekek szemében a csillogást

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