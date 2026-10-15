A legendás olimpiai bajnokból kukából guberáló hajléktalan lett – videó

A közösségi médiában most futótűzként kezdett terjedni egy videó, amelyen állítólag Félix Savón egy szemeteskonténerben kutat. Amikor egy arra járó autós megkérdezte tőle, mit csinál, a kubai legenda azt felelte, hogy élelmet gyűjt. A felvételt Gustavo Trujillo kubai profi ökölvívó is megosztotta, a hírről pedig több kubai hírportál, valamint a portugál A Bola is beszámolt – írja a horvát Index cikke nyomán a magyar Index.

A videó készítője azt kérdezte a férfitól: „Bajnok, mi történt? Savón, mit csinálsz, barátom?” Erre amaz azt felelte, hogy élelmet gyűjt, valamit, amit megehet.

A lap leszögezi ugyanakkor, hogy a felvétel körülményei nem tisztázottak, tehát nincs pontos információ arról, mikor és hol készült, és Savón jelenlegi anyagi helyzetéről sincsenek elérhető információk.

VISTO EN REDES | Félix Savón, una de las figuras más laureadas del #BoxeoCubano, vuelve a ser noticia tras difundirse un video en el que aparece buscando comida en un basurero. En medio de la polémica, el humorista cubano Limay Blanco compartió otro video en el que se le ve entregándole alimentos al exboxeador. Blanco aseguró también que Savón presenta un deterioro de su estado mental. La situación ha vuelto a poner sobre la mesa el pasado judicial del antiguo campeón, condenado a 11 años de prisión por delitos sexuales contra menores. Su situación actual ha suscitado preguntas sobre el destino de las antiguas glorias deportivas de #Cuba y reacciones divididas por su historial judicial. LEE HOY la #Cuba de mañana, en #DiarioDeCuba ?: Boxeo Cubano/Facebook y Música cristiana CCV/YouTube — DIARIO DE CUBA (@diariodecuba) October 13, 2026

Savón 1967. szeptember 22-én született, pályafutása során minden idők egyik legsikeresebb amatőr ökölvívójává vált, legnagyobb eredményeit a 91 kilogrammos nehézsúlyban érte el. Sorozatban három olimpián (1992, 1996 és 2000) nyert aranyérmet. Ezzel csatlakozott legendás honfitársához, Teófilo Stevensonhoz és Papp Lászlóhoz, akik szintén három-három olimpiai aranyat szereztek. Savón hat világbajnoki címet is nyert, ehhez csapott hozzá további három aranyat a Pánamerikai Játékokról.

Karrierje azonban véget ért, hírnevén csorba esett, amikor 2018 novemberében Abraham Jiménez Enoa független kubai újságíró a Gatopardo magazinban megjelent cikkében felfedte, hogy Savón börtönbe került, miután szexuális bűncselekményt követett el egy kiskorúval szemben.