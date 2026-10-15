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Egy nagy szemétgyűjtőben guberáló hajléktalan férfi.
Nyitókép: Unsplash

A legendás olimpiai bajnokból kukából guberáló hajléktalan lett – videó

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Bejárta az internetet az a felvétel, amin állítólag Félix Savón háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó látható, amint az utcán a szemetesekben kutat élelem után.

A közösségi médiában most futótűzként kezdett terjedni egy videó, amelyen állítólag Félix Savón egy szemeteskonténerben kutat. Amikor egy arra járó autós megkérdezte tőle, mit csinál, a kubai legenda azt felelte, hogy élelmet gyűjt. A felvételt Gustavo Trujillo kubai profi ökölvívó is megosztotta, a hírről pedig több kubai hírportál, valamint a portugál A Bola is beszámolt – írja a horvát Index cikke nyomán a magyar Index.

A videó készítője azt kérdezte a férfitól: „Bajnok, mi történt? Savón, mit csinálsz, barátom?” Erre amaz azt felelte, hogy élelmet gyűjt, valamit, amit megehet.

A lap leszögezi ugyanakkor, hogy a felvétel körülményei nem tisztázottak, tehát nincs pontos információ arról, mikor és hol készült, és Savón jelenlegi anyagi helyzetéről sincsenek elérhető információk.

Savón 1967. szeptember 22-én született, pályafutása során minden idők egyik legsikeresebb amatőr ökölvívójává vált, legnagyobb eredményeit a 91 kilogrammos nehézsúlyban érte el. Sorozatban három olimpián (1992, 1996 és 2000) nyert aranyérmet. Ezzel csatlakozott legendás honfitársához, Teófilo Stevensonhoz és Papp Lászlóhoz, akik szintén három-három olimpiai aranyat szereztek. Savón hat világbajnoki címet is nyert, ehhez csapott hozzá további három aranyat a Pánamerikai Játékokról.

Karrierje azonban véget ért, hírnevén csorba esett, amikor 2018 novemberében Abraham Jiménez Enoa független kubai újságíró a Gatopardo magazinban megjelent cikkében felfedte, hogy Savón börtönbe került, miután szexuális bűncselekményt követett el egy kiskorúval szemben.

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