Nem szabadul az orosz tenisz

Ezt az Almatiban tartott éves közgyűlésén jelentette be a World Tennis.

A nemzetközi szövetség néhány nappal a fegyveres konfliktus kitörése után, 2022. március 1-jén függesztette fel a tagságukat, egyúttal megtiltva az orosz és fehérorosz sportolók csapatversenyeken való részvételét, továbbá teniszversenyek rendezését a két országban.

A férfi teniszezők profi szövetsége (ATP) és a női játékosokat összefogó nemzetközi szövetség (WTA) által szervezett tornákon az orosz és fehérorosz játékosok semlegesként évek óta részt vehetnek.