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MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 23: A general view of the Ballon dOr trophy before the Premier League match between Manchester City FC and Tottenham Hotspur FC at Etihad Stadium on November 23, 2024 in Manchester, England. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)
Nyitókép: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Messi? Kane? Egy spanyol világbajnok? Megvan az Aranylabda-lista, meglepetésekkel

Infostart

A France Football az UEFA-val együttműködve kedden hozta nyilvánosságra a 2026-os Aranylabda (Ballon d'Or) hivatalos jelöltjeinek névsorát.

Maradva a férfi labdarúgásnál: a bejelentés számos meglepetést is tartogatott. Ezek közül kiemelkedett a brazil Raphinha hiánya a legjobb játékosok szűkített listájáról, annak ellenére, hogy a Barcelonában kiemelkedő szezont tudhatott maga mögött; ugyanígy kimaradtak spanyol csapattársai, Pedri és Dani Olmo is.

Szintén váratlan fordulatot jelentett a legjobb edző kategóriája, ahová a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick nem került be. A listák alapján minden kategóriában kemény küzdelem várható az október 26-án Londonban megrendezésre kerülő díjátadóig.

A legjobb férfi csapat kategóriájában jelölt a Premier League-bajnok és Bajnokok Ligája-döntős Arsenal, a Bundesliga-győztes Bayern München, a norvég Bodø/Glimt, a brazil Flamengo és a francia Paris Saint-Germain.

A férfi csapatok edzői között a spanyol szakemberek domináltak: az ötösfogatot Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (spanyol válogatott), Unai Emery (Aston Villa) és Luis Enrique (Paris Saint-Germain) alkotja, kiegészülve a belga Vincent Kompanyval (Bayern München).

A jelöltek közül olyan nagy nevek maradtak ki, mint a német Hansi Flick, a spanyol Pep Guardiola, valamint az argentin Diego Simeone és Lionel Scaloni.

A világ legjobb kapusának járó díj (a Lev Jasin-trófea) jelöltjei között ott volt a spanyol Joan García, a marokkói Jasszin Bunu, a belga Thibaut Courtois, az argentin Emiliano Martínez, a svájci Gregor Kobel, a szenegáli Édouard Mendy, a spanyol David Raya és honfitársa, Unai Simón, a Zöld-foki-szigeteki Vozinha, valamint az orosz Szafonov.

Két arab sztár, a marokkói Ayoub Bouaddi és az algériai Ibrahim Maza is benne van abban a nyolc kiemelkedő tehetségben, akik a világ legjobb fiatal játékosának járó Kopa-trófeáért versengenek.

A listán szerepel a bosnyák Kerim Alajbegović, a spanyol Pau Cubarsí, az elefántcsontparti Yan Diomande, a német Lennart Karl, a francia Elie Junior Kroupi, a spanyol Lamine Yamal, a svájci Johan Manzambi és a francia Warren Zaïre-Emery.

Az Aranylabda-díjra jelölt 30 játékos: Jude Bellingham (angol), Pau Cubarsí (spanyol), Marc Cucurella (spanyol), Ousmane Dembélé (francia), Luis Díaz (kolumbiai), Bruno Fernandes (portugál), Gabriel (brazil), Erling Haaland (norvég), Asraf Hakimi (marokkói), Harry Kane (angol), Hvitcsa Kvarachelija (grúz), Lamine Yamal (spanyol), Sadio Mané (szenegáli), Marquinhos (brazil), Lautaro Martínez (argentin), Kylian Mbappé (francia), Nuno Mendes (portugál), Lionel Messi (argentin), João Neves (portugál), Michael Olise (francia), Willian Pacho (ecuadori), Julián Quiñones (mexikói), Declan Rice (angol) Rodri (spanyol), Fabián Ruiz (spanyol), William Saliba (francia), Ferran Torres (spanyol), Dayot Upamecano (francia), Vinícius Jr. (brazil), Vitinha (portugál).

A díj történetében először London ad otthont az ünnepségnek 2026. október 26-án.

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Kezdőlap    Sport    Messi? Kane? Egy spanyol világbajnok? Megvan az Aranylabda-lista, meglepetésekkel

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