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Nyitókép: Unsplash.com

Kirúgták a lilák vezezőedzőjét

Infostart / MTI

Menesztette Fabio Grosso vezetőedzőt vasárnap este az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban három fordulót követően pont nélkül a tabella utolsó helyén álló Fiorentina.

A 48 éves Grosso kevesebb mint három hónapja vette át a firenzei együttes irányítását, amely a Serie A most zajló küzdelmeiben kezdésként 4–0-ra kikapott az AS Roma otthonában, majd 3–0-ra hazai környezetben az Frosinonétól, legutóbb pedig szombaton szintén otthon 2–1-re a Torino gárdájától. A Fiorentina a negyedik fordulóban a Venezia csapatához látogat pénteken.

Grosso korábban a Bari, a Hellas Verona, a Brescia, a Sion, a Frosinone, az Olympique Lyon és a Sassuolo együttesét vezette, utóbbival feljutott az élvonalba, ahol az előző kiírásban a 11. helyen zárt, majd két évre szóló megállapodással a Fiorentinához szerződött.

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