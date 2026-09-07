Kirúgták a lilák vezezőedzőjét

A 48 éves Grosso kevesebb mint három hónapja vette át a firenzei együttes irányítását, amely a Serie A most zajló küzdelmeiben kezdésként 4–0-ra kikapott az AS Roma otthonában, majd 3–0-ra hazai környezetben az Frosinonétól, legutóbb pedig szombaton szintén otthon 2–1-re a Torino gárdájától. A Fiorentina a negyedik fordulóban a Venezia csapatához látogat pénteken.

Grosso korábban a Bari, a Hellas Verona, a Brescia, a Sion, a Frosinone, az Olympique Lyon és a Sassuolo együttesét vezette, utóbbival feljutott az élvonalba, ahol az előző kiírásban a 11. helyen zárt, majd két évre szóló megállapodással a Fiorentinához szerződött.