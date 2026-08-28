Ezen csapatok közül kap nyolc ellenfelet a Ferencváros

A kiírás nem változott, minden csapat mind a négy kalapból kap két ellenfelet, melyek közül az egyikkel otthon, a másikkal idegenben játszik. Egy országból csak két ellenfél jöhet, például hiába van három angol csapat is a mezőnyben, ezek közül csak kettőt kaphat meg egy más országbeli induló. (Azonos nemzetbeliek egyáltalán nem kerülhetnek össze.)

Magyar válogatott játékos szerepel még az AZ (Kovács Bendegúz), a Salzburg (Redzic Damir), a Bournemouth (Tóth Alex), az Omonia (Négo Loic) keretében,illetve a Celticnél szó van Tóth Balázs szerződtetéséről.

A kalapok beosztása

1. kalap: Leverkusen (német), Benfica (portugál), Juventus (olasz), AC Milan (olasz), Lyon (francia), AZ Alkmaar (holland), Olympiakosz (görög), Real Sociedad (spanyol), Olympique Marseille (francia)

2. kalap: FERENCVÁROS, Viktoria Plzeň (cseh), Union SG (belga), GNK Dinamo (horvát), Salzburg (osztrák), Celtic (skót), Sparta Praha (cseh), Rennes (francia), Anderlecht (belga)

3. kalap: Sturm Graz (osztrák), Lech Poznań (lengyel), Crystal Palace (angol), Bournemouth (angol), Sunderland (angol), Celje (szlovén), Jagiellonia (lengyel), Omonia (ciprusi), Celta (spanyol)

4. kalap: Hoffenheim (német), Beşiktaş (török), Torreense (portugál), Hapoel Beer-Sheva (izraeli), N.E.C. (holland), OFI (görög), Lillestrøm (norvég), Levszki Sofia (bolgár), Ararat-Armenia (örmény)

A mérkőzésnapok

1. forduló: 2026. szeptember 16–17.

2. forduló: 2026. október 15.

3. forduló: 2026. október 22.

4. forduló: 2026. november 5.

5. forduló: 2026. november 26.

6. forduló: 2026. december 10.

7. forduló: 2027. január 21.

8. forduló: 2027. január 28.