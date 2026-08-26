Halász Bence: fizikálisan rendben vagyok, nagyon várom a szeptemberi világdöntőt

Halász Bence két hete Európa-bajnok lett, hétvégén pedig bronzérmet szerzett egy nemzetközi viadalon. A magyar kalapácsvető az InfoRádióban elmondta: jól mennek az edzések, jobban, mint a nemzetközi viadal, ahol bronzérmet szerzett. Hangsúlyozta, hogy

az Európa-bajnokság után mentálisan még nem sikerült kipihennie magát, de fizikálisan rendben van.

„Sajnos Lengyelországba kocsival mentem, ami egy hatórás út. Talán erős volt a légkondi, amit most a hangomon is hallani. A nátha miatt nehezen aludtam, ez kihatott a versenyre is, de nem mentegetőzni szeretnék, így is majdnem 80 métert dobtam, harmadik lettem, nincs miért szégyenkeznem. A következő cél pedig a budapesti világdöntő” – hangsúlyozta a kalapácsvető.

A budapesti atlétikai csúcseseményről szólva kiemelte: nagyon nehéz különbséget tenni, hogy az Európa-bajnokság a fontosabb, vagy ez. Szerinte csak egy európai értheti igazán, hogy egy Európa-bajnokság mekkora téttel jár. De magyarként különösen fontos neki a világdöntő, hiszen hazai közönség előtt egy remélhetőleg hagyományteremtő megmérettetésen szerepelni óriási megtiszteltetés, és egyben nagy kötelezettség is.

Az esélyekről szólva kifejtette: a kalapácsvetés mezőnye idén különösen erős, de az utóbbi években ez már jellemző volt. Most nyolc versenyző fog tudni indulni a kalapácsvetésben, és emiatt lemaradnak olyan nevek, akik egy hagyományos értelemben vett világbajnokságon is beférhetnének simán a nyolcba.

„Kevesebb ellenfél lesz, de a kevesebb ellenfél az azzal is jár, hogy az új lebonyolítási rendszer miatt kevesebb kísérletünk lesz a dobásra. Érdekes lesz, nagyon várom már” – mondta Halász Bence.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.