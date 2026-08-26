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A Ferencváros játékosai ünnepelnek, miután gólt lõttek a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 3. fordulójában játszott Górnik Zabrze-Ferencváros visszavágó mérkõzésen Zabrzéban 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Art Service

A Ferencváros is a nagy pénzekért játszik

Infostart / MTI

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 3,3 milliárd eurót oszt ki a klubsorozatok résztvevői között a 2026/27-es idényben.

Ennek majdnem háromnegyede, közel 2,5 milliárd euró a Bajnokok Ligája és az európai Szuperkupa résztvevőihez, 565 millió euró (17 százalék) az Európa-ligában szereplő csapatokhoz, míg 285 millió euró (9 százalék) a Konferencia-liga együtteseihez kerül.

A Bajnokok Ligájában már egy alapszakasz-mérkőzés megnyerése is 2,1 millió eurót, míg egy döntetlen 700 ezer eurót ér. A nyolcaddöntőbe jutásért 11 millió euró jár, a negyeddöntőért 12,5 millió eurót, az elődöntőért 15 millió eurót, míg a döntőbe jutásért 18,5 millió eurót kap az adott csapat. A június 5-én a madridi Metropolitano Stadionban sorra kerülő finálé győztese pedig további 6,5 millió euróval gazdagodik.

Az El-ben mind a 36 résztvevő 4,31 millió eurót kap, az alapszakaszbeli győzelmek 450 ezer, a döntetlenek 150 ezer eurót érnek. A szakasz végén az első nyolc helyezett további 600 ezer eurót, a 9–16. pozícióban zárók pedig 300 ezer eurót kapnak. A rájátszásba jutással 300 ezer eurót lehet bezsebelni, a nyolcaddöntős együttesek 1,75 millió eurót, a negyeddöntősök 2,5 milliót, az elődöntősök pedig 4,2 milliót keresnek, a május 26-i frankfurti döntőbe jutás 7 millió eurót ér, erre jön még rá a 6 millió eurós győzelmi bónusz.

A harmadik számú európai klubsorozatban, a Konferencia-ligában mind a 36 klub 3,17 millió euróval kezd. A győzelemért 400 ezer eurót, a döntetlenért pedig 133 ezret kapni, az alapszakasz első nyolc helyezettje egyformán 400 ezer eurót vehet át, az utánuk jövő nyolc együttes ennek a felét. A rájátszás ugyancsak 200 ezer eurót ér, a nyolcaddöntőbe jutás 800 ezer eurót, a negyeddöntő 1,3 milliót, az elődöntő 2,5 milliót, a június 2-i isztambuli finálé elérése pedig 4 millió eurót "hoz a konyhára". A győztes csapat bankszámlája további 3 millió euróval gyarapodik.

A Ferencváros mindenképpen főtáblán játszhat az ősszel, sorozatban a nyolcadik idényben. Ha egygólos előnye birtokában, saját közönsége előtt csütörtökön kiejti a török Trabzonsport, akkor hatodszor szerepel az Európa-ligában, ha elveszíti a párharcot, akkor pedig másodszor a Konferencia-ligában.

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