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Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Pályán a Paks és az Újpest, de az Arsenal is, kezdődik a Holland Nagydíj – sport a tévében

Infostart / MTI

NB I-es, valamint angol, spanyol, német és szaúdi futball várja a labdarúgás szerelmeseit pénteken az élő közvetítések sorában. A szabadedzéssel és a sprintidőmérővel rajtol a Forma–1-es Holland Nagydíj. Atlétika, torna, kézilabda, hegyikerékpár, tenisz... bőséges a kínálat.

M4 Sport

12.30: Forma-1, Holland Nagydíj, szabadedzés

16.26: Forma-1, Holland Nagydíj, sprintidőmérő

17.30: Labdarúgás, NB I, Paks-Újpest

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Lausanne

Duna World

17.50: Torna, Európa-bajnokság, férfi szerenkénti döntők

Sport 1

11.00: Darts, Australian Darts Masters, Wollongong

17.45: Kézilabda, nemzetközi felkészülési torna, DVSC Skyline-Podravka Koprivnica, Debrecen

20.00: Kézilabda, nemzetközi felkészülési torna, Torrelavega-Valladolid, Santander

22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers-Atlanta Braves

Sport 2

13.00: Lósport, galopp

15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

20.30: Labdarúgás, Német Kupa, 1. forduló, Hansa Rostock-VfB Stuttgart

Eurosport 1

15.15: Renewi Tour, 3. szakasz

17.15: Hegyikerékpár, vk, Felső-Savoya, női

17.50: Hegyikerékpár, vk, Felső-Savoya, férfi

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship

Spíler 1

17.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Rijád - al-Nasszr

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Kadsziah - al-Ittihad

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, La Liga, Real Betis-Real Sociedad

Arena 4

19.00 és 21.30: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati

Match 4

20.30: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Coventry

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Kezdőlap    Sport    Pályán a Paks és az Újpest, de az Arsenal is, kezdődik a Holland Nagydíj – sport a tévében

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