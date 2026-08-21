Pályán a Paks és az Újpest, de az Arsenal is, kezdődik a Holland Nagydíj – sport a tévében

M4 Sport
12.30: Forma-1, Holland Nagydíj, szabadedzés
16.26: Forma-1, Holland Nagydíj, sprintidőmérő
17.30: Labdarúgás, NB I, Paks-Újpest
20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Lausanne
Duna World
17.50: Torna, Európa-bajnokság, férfi szerenkénti döntők
Sport 1
11.00: Darts, Australian Darts Masters, Wollongong
17.45: Kézilabda, nemzetközi felkészülési torna, DVSC Skyline-Podravka Koprivnica, Debrecen
20.00: Kézilabda, nemzetközi felkészülési torna, Torrelavega-Valladolid, Santander
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers-Atlanta Braves
Sport 2
13.00: Lósport, galopp
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, 1. forduló, Hansa Rostock-VfB Stuttgart
Eurosport 1
15.15: Renewi Tour, 3. szakasz
17.15: Hegyikerékpár, vk, Felső-Savoya, női
17.50: Hegyikerékpár, vk, Felső-Savoya, férfi
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship
Spíler 1
17.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Rijád - al-Nasszr
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Kadsziah - al-Ittihad
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, La Liga, Real Betis-Real Sociedad
Arena 4
19.00 és 21.30: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati
Match 4
20.30: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Coventry