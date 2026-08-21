Pályán a Paks és az Újpest, de az Arsenal is, kezdődik a Holland Nagydíj – sport a tévében

videók Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás

Csütörtök este heves viharokkal érkezett a várva várt csapadék Magyarországra észak-nyugat felől. Az esőnek mindenki örült, a villámoknak és az erős szélnek már kevésbé. Tatabányán menekülni kellett az ünnepi rendezvényről, Sopronban és Győrben is nagy volt a vihar. Komárom-Esztergom vármegyében is viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók. Cikkünkben fotókat és videókat is találnak a viharos ünnepről.