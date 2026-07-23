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Felhős, borult égbolt sötét fellegekkel.
Nyitókép: Unsplash

A Hungaroring fölött is kérdéses a vasárnapi forgatókönyv

Infostart / MTI

A Forma–1-es Magyar Nagydíj szombati időmérőjén sok napsütés várható csapadék nélkül, de a vasárnapi futam idején előfordulhat zápor, zivatar a Hungaroringen – közölte a HungaroMet Zrt. az MTI megkeresésére.

Az MTI-hez eljuttatott előrejelzésében azt írták: a kilátások szerint a Forma–1-es Magyar Nagydíj pénteki napján gomolyfelhős, napos idő várható. A délutáni órákban egy-egy rövid zápor nem zárható ki. Az északnyugati szél megélénkül, délután átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, a csúcsérték 24-25 Celsius-fok körül alakul.

Szombaton, az időmérő napján nyugodt idő várható: a kevés képződő gomolyfelhő mellett alapvetően sok napsütés valószínű csapadék nélkül. A délies szél időnként megélénkül. Hajnalban 11, délután 27-28 fok valószínű.

Vasárnap nyugat, délnyugat felől érkeznek, illetve képződnek is felhők, amelyekből délután, késő délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A délnyugatira forduló szél megerősödik, a legerősebb széllökések óránként 45-50 kilométer környékén alakulnak majd. Hajnalban 15-16, délután 32 fok várható – áll a tájékoztatásban.

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