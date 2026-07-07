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Juhász Dorka a nõi kosárlabda-világbajnokság selejtezõ tornáján játszott Magyarország - Argentína mérkõzésen az isztambuli Turkcell Kosárlabda Fejlesztõ Központban 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Juhász Dorka felépült, újra bevetésen

Infostart / MTI

Sérülése után először lépett pályára a szezonban Juhász Dorka, az észak-amerikai női ligában (WNBA) érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott kosarasa.

Sérülése után először lépett pályára a szezonban Juhász Dorka, az észak-amerikai női ligában (WNBA) érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott kosarasa.

A 26 éves erőcsatár a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi, zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta harcképtelen volt. Első meccsén 24 percet játszott hétfőn a Connecticut Sun ellen 90-89-re elveszített hazai találkozón, s ezalatt három pont, négy lepattanó és három gólpassz került a neve mellé.

A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll 15 győzelemmel és 6 vereséggel.

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