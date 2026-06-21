Elképesztő rekordot írt a magyar válogatott

A Párizs elővárosában, Antonyban vasárnap véget érő kontinensviadalon szombaton a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott lett első a svédek, a spanyolok, a tavaly világbajnok olaszok, végül a románok legyőzésével.

Nemcsik Zsolt szakági vezetőedző a válogatott egységességét emelte ki értékelésében.

„Igazi csapatmunka volt, egytől egyig mindenkire nagyon büszke vagyok. Nagyszerűen sikerült a felkészülés, jó úton haladunk, és mindig, mindenki hozzátette azt a nap folyamán, amire szükség volt. Végig volt tartásunk, és a döntő utolsó körében mindenki hozta az asszóját, ami óriási teljesítmény” – idézte őt a hunfencing.hu oldal.

Szilágyi Áron, aki hatodik Eb-aranyát nyerte – egy egyéni mellett az ötödiket csapatban - arról beszélt ugyanezen a felületen, hogy sikerült megvalósítaniuk a céljukat.

„Komoly teljesítmény az újabb címvédés, sokat tettünk érte” – fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok, hozzátéve, hogy az ünneplés után már az egy hónap múlva esedékes hongkongi világbajnokságra készülnek.

Tavaly, Genovában Szilágyi, Szatmári, Rabb, Iliász Nikolász összeállításban győztek a magyarok, egy évvel korábban, Bázelben Szilágyi, Rabb, valamint Gémesi Csanád és Decsi Tamás nyert aranyat. 2023-ban Európa Játékokat rendeztek, melyen a csapatversenyek Európa-bajnoki küzdelmek is voltak egyben. A Szilágyi, Szatmári, Gémesi, Decsi négyes akkor negyedik lett Krakkóban. Azt megelőzően, 2022-ben szintén a magyarok bizonyultak a legjobbnak, Szilágyi, Szatmári, Gémesi és Decsi győzött Antalyában.

Mindeközben 2023-ban világbajnoki aranyat gyűjtött be Milánóban a Szilágyi, Szatmári, Gémesi, Decsi kvartett, 2024-ben pedig olimpiai ezüstöt szerzett Párizsban Szilágyi, Szatmári, Gémesi és Rabb.