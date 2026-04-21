Völgyi Péter, a Diósgyőr vezetőedzője a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjében játszott DVTK HUN-Therm - Villeneuve dAscq mérkőzésen a diósgyőri DVTK Arénában 2024. március 6-án. A DVTK 7358-ra kikapott, így a francia együttes jutott a legjobb négy közé.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Megvannak a női kosárválogatott vb-ellenfelei

Infostart / MTI

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a negyedik kalapból várta a berlini sorsolást, így annyi előzetesen biztos volt, hogy a szintén oda rangsorolt Törökországgal, Csehországgal és Malival nem kerülhetett azonos csoportba.

A magyar női kosárlabda-válogatott Franciaországgal, Nigériával és a Koreai Köztársasággal került egy csoportba a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő világbajnokságon.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a negyedik kalapból várta a berlini sorsolást, így annyi előzetesen biztos volt, hogy a szintén oda rangsorolt Törökországgal, Csehországgal és Malival nem kerülhetett azonos csoportba. A ceremónián – melynek díszvendégei az amerikaiakkal ötszörös olimpiai és négyszeres világbajnok Sue Bird és a világbajnok ausztrál Lauren Jackson voltak – végül a nemzeti csapat a B jelű négyesbe került a legutóbb olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, vb-ken viszont csak egy bronzot szerzett franciák, a hétszeres Afrika-bajnok nigériaiak és a 12-szeres Ázsia-bajnok dél-koreaiak mellé.

Völgyi Péter azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy csapata kapott olyan ellenfelet, amely szerepelt az előzetes álomcsoportjában.

„A franciák nyilván kiemelkednek ebből a négyesből, a koreaiak nagyjából a japánokéhoz hasonló stílust képviselnek, szerintem jó ellenfelek lesznek, a nigériaiak pedig rendkívül fizikálisak, őket taktikával és finesszel lehet megverni. Huszonnyolc év után leszünk ott a vb-n, ki kell ezt élveznünk, és fel kell mérnünk, hogy hol tartunk a világ élvonalához képest. A csoportok első három helyezettje folytatja a vb-t, szerintem ez nem lehetetlen küldetés a részünkről, de az biztos, hogy nincs olyan ellenfél, amelyet extra teljesítmény nélkül le lehet győzni” – tette hozzá a szakvezető.

A válogatott 2024 augusztusában kezdte meg a vb-kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen selejtezőbe. A márciusban rendezett, isztambuli kvalifikációs tornán előbb 77-65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, majd 75-53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71-58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben. Utána hosszabbítás után 92-81-re Argentínát, végül pedig 89-74-re a házigazda törököket győzte le, így csoportmásodikként zárt, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n.

A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-n a világ legjobb 16 csapata lép pályára a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

A világbajnokság csoportjai:

A csoport: Japán, Spanyolország, Németország, Mali

B csoport: MAGYARORSZÁG, Koreai Köztársaság, Nigéria, Franciaország

C csoport: Belgium, Ausztrália, Puerto Rico, Törökország

D csoport: Egyesült Államok, Csehország, Olaszország, Kína

A magyarok eddigi vb-szereplései:

1957, Brazília: 5. hely

1959, Szovjetunió: 7. hely

1975, Kolumbia: 9. hely

1986, Szovjetunió: 8. hely

1998, Németország: 10. hely

