Magyar csapat nyerte a Bajnokok Ligáját

A hazai szövetség beszámolója szerint a nők számára első alkalommal kiírt sorozatban a magyar együttes minden meccsét megnyerve, magabiztosan diadalmaskodott Portóban.

A környeiek mindhárom csoportmeccsüket hozták és jutottak a negyeddöntőbe, ahol a német Eintracht Spandaut győzték le 2-1-re. Az elődöntőben a spanyol Cantabria következett, és egy küzdelmes 2-0-s magyar siker. A fináléban aztán egy színvonalas, kőkemény, taktikus csatában a lengyel Zorza Pegow együttese ellen nyertek 3-0-ra.

A BL legjobb kapusa a magyar csapatkapitány, Terdik Tamara lett, a legjobb játékos címet Krár Edina érdemelte ki, míg a legtechnikásabb soccásnak járó díjat Kirschner Kamilla vehette át.

"Történelmi pillanat ez. Nemcsak klubszinten, hanem a magyar socca szempontjából is. Ami igazán különlegessé teszi ezt a sikert, az a közeg. Fegyelmezetten, pontosan, egymásra figyelve hoztak le a lányok minden egyes meccset. Azt gondolom, hogy ez a győzelem a közösségé. Annak a fajta összetartozásnak, ami túlmutat a pályán" - nyilatkozta Móré Bendegúz, a Magyar Socca Sportszövetség elnöke, aki csapatmenedzserként és edzőként segítette a környeieket.

A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal.