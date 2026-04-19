2026. április 19. vasárnap Emma
Nyitókép: Pexels.com

Magyar csapat nyerte a Bajnokok Ligáját

Óriási magyar sikert ért el a Környe SE, amely megnyerte a kispályás labdarúgó (socca) női Bajnokok Ligáját.

A hazai szövetség beszámolója szerint a nők számára első alkalommal kiírt sorozatban a magyar együttes minden meccsét megnyerve, magabiztosan diadalmaskodott Portóban.

A környeiek mindhárom csoportmeccsüket hozták és jutottak a negyeddöntőbe, ahol a német Eintracht Spandaut győzték le 2-1-re. Az elődöntőben a spanyol Cantabria következett, és egy küzdelmes 2-0-s magyar siker. A fináléban aztán egy színvonalas, kőkemény, taktikus csatában a lengyel Zorza Pegow együttese ellen nyertek 3-0-ra.

A BL legjobb kapusa a magyar csapatkapitány, Terdik Tamara lett, a legjobb játékos címet Krár Edina érdemelte ki, míg a legtechnikásabb soccásnak járó díjat Kirschner Kamilla vehette át.

"Történelmi pillanat ez. Nemcsak klubszinten, hanem a magyar socca szempontjából is. Ami igazán különlegessé teszi ezt a sikert, az a közeg. Fegyelmezetten, pontosan, egymásra figyelve hoztak le a lányok minden egyes meccset. Azt gondolom, hogy ez a győzelem a közösségé. Annak a fajta összetartozásnak, ami túlmutat a pályán" - nyilatkozta Móré Bendegúz, a Magyar Socca Sportszövetség elnöke, aki csapatmenedzserként és edzőként segítette a környeieket.

A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal.

bajnokok ligája

socca

környe se

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Választás 2026: "soha nem látott többség" a Tisza Párt számára, folyamatban a kormányalakítás

Választás 2026: "soha nem látott többség" a Tisza Párt számára, folyamatban a kormányalakítás

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. A politikus a videóban megismételte a számokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek. Ez "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. Magyar elmondta, első frakcióülésükön megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát, ő maga pedig a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre. Cikkünk folyamatosan frissül.

Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

