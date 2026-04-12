2026. április 12. vasárnap Gyula
Az 1875-ben alapított Magyar Athletikai Club kitűzője.
Nyitókép: Facebook/Magyar Athletikai Club – MAC 1875

Ahol a magyar versenysport elindult: Gerevich, Kárpáti, Tersztyánszky és a többiek – könyv a MAC 150 éves történelméről

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A több mint 370 oldalas kiadványban olyan anyagok szerepelnek, amelyek korábban nem voltak ismertek, elérhetőek. Kállay Kristóf, a MAC (Magyar Athletikai Club) elnöke az InfoRádióban elmondta: fő céljuk, hogy olyan példaképeket állítsanak a fiatalok elé, akik nemcsak a sikereik, hanem a tartásuk, fegyelmük és példamutatásuk miatt is kiérdemelték a tiszteletet.

Az egyesület alapításának 151. évfordulója alkalmából a Magyar Sport Házában mutatták be a 150 éves a magyar versenysport elindítója, a Magyar Athletikai Club című könyvet. Az 1875-ben alapított MAC az 1936-os berlini olimpiáig a legsikeresebb magyar sportegyesület volt az ötkarikás játékokon. Fennállása során 18 olimpiai bajnokot adott a magyar sportnak. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kárpáti György is a fővárosi egyesületben kezdett el úszni, továbbá Kemény Ferencnek és 1948 férfi kalapácsvető olimpiai bajnokának, Németh Imrének is a MAC volt az első klubja.

A sportegyesület elnöke a 370 oldalas könyv bemutatója alkalmából rendezett eseményen az InfoRádióban felidézte, a MAC-ot 1875. április 8-án alapították, majd néhány héttel később, május 6-án megrendezték az első európai szabadtéri sportversenyt. Kállay Kristóf szerint

tulajdonképpen ezzel indult el Magyarországon a versenysport.

Ezt a történelmi eseményt a mai Szabadság téren rendezték, méghozzá az egykori Újépület helyén, ami egy hírhedt erőd- és laktanyaszerű katonai épület volt, ahol 1849. október 6-án kivégezték Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt.

Forrás: Facebook/Kállay Kristóf

Kállay Kristóf elmondta: a MAC igazi úttörő volt, és az első nagy sikereken felbuzdulva nem sokkal később olyan egyesületeket alapítottak Budapesten, mint az UTE, az FTC vagy az MTK, vidéken pedig Kolozsvártól kezdve Szabadkán át egészen Szegedig az ország számos más pontján felpezsdült a sportélet egyesületi keretek között. Akkoriban az atlétika számított a szabadtéri versenysportok legfontosabb sportágának, amiből később kivált például sok más sport mellett a boksz vagy a birkózás is.

A MAC elnöke felidézte, hogy az egyesület 125 éves születésnapjára, az ezredfordulón megjelent emlékkönyvben már remekül összefoglalták a klub történetét,

a most megjelenő, több mint 370 oldalas kiadványban viszont olyan anyagok szerepelnek, amelyek korábban nem voltak ismertek, elérhetőek.

A 25 évvel ezelőtti évforduló alkalmából megjelent könyv idején még nem létezett az Arcanum digitális adatbázisa, a mostani kötet szerkesztése során viszont már rendelkezésre állt, így jóval könnyebben és gyorsabban meg lehetett találni számos olyan kordokumentumot vagy korabeli újságcikkeket, anyagokat, amelyek sok minden más mellett az egyesület megalakulásával, sportsikerekkel, a klub olimpiai bajnokaival foglalkoztak.

Legendák, példaképek

Kállay Kristóf a MAC nagy egyéniségei közül kiemelte a vívókat, akik rengeteg érmet szereztek és komoly sikereket értek el, ez különösen igaz volt a kardozókra. Külön megemlítette Italo Santelli Magyarországon élő és dolgozó olasz vívómestert, akinek Berczelly Tibor, Gerevich Aladár, Elek Ilona, Kabos Endre, Pósta Sándor és Szántay Jenő is a tanítványa volt.

A MAC 18 olimpiai bajnoka közül hárman birkózók voltak, de az 1932-es és az 1936-os ötkarikás játékokon aranyérmes férfi vízilabda-válogatottban is szerepeltek MAC-játékosok.

Kállay Kristóf érdekességképpen megjegyezte: az első újkori athéni olimpián, 1896-ban két MAC-sportoló is érmet szerzett atlétikában. Dáni Nándor 800 méteres síkfutásban a második helyen végzett, Szokolyi Alajos pedig 100 méteren harmadik lett.

A 370 oldalas kötet nemcsak a MAC 18 olimpiai aranyérmesét mutatja be, hanem olyan kiváló sportembereket is, mint például Somfay Elemér, aki ötpróbában a második helyet szerezte meg az 1924-es párizsi olimpián. Kállay Kristóf vele kapcsolatban elmondta, hogy azért nem lett aranyérmes, mert hibásan mérték le az egyik gyakorlatát, és emiatt hibás pontszámot kapott. Sajnos a magyar sportvezetők sportpolitikai okokból nem óvtak az 1924-es olimpián, amit főleg azzal indokoltak, hogy már a részvételnek is örültek azok után, hogy Magyarország az első világháború vesztes nemzeteként nem lehetett ott az 1920-as antwerpeni ötkarikás játékokon. Egyszerűen nem akartak kellemetlenségeket okozni ilyen előzmények után, ami Somfay Elemér olimpiai aranyérmébe került.

A könyv több más MAC-sportoló életpályáját is bemutatja, köztük olyanokat is, akik elestek az első világháborúban, emléküket azonban ápolja az egyesület. Kállay Kristóf szerint a könyv a hagyománytisztelet kifejezésének az egyik eszköze, és az is volt az egyik fő céljuk, hogy

olyan példaképeket állítsanak a fiatalok elé, akik „nemcsak a sporteredményeik, hanem a tartásuk, fegyelmük és példamutatásuk okán” is kiérdemelték a tiszteletet.

A MAC elnöke a legnagyobb legendák, példaképek között megemlítette Tersztyánszky Ödön kétszeres olimpiai bajnok kardvívót, továbbá Gerevich Aladárt is, aki 1932-ben és 1936-ban MAC-sportolóként lett olimpiai aranyérmes, majd utána a Toldi Miklós SE-hez igazolt. Ennek oka az volt, hogy 1946-ban Rajk László belügyminiszter utasítására több sportegyesület működését is felfüggesztették, így Gerevich Aladárnak politikai okok miatt kellett elhagynia a MAC-ot, és később még további öt olimpiai aranyérmet nyert, már más egyesületek sportolójaként.

ez sem semmi

Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat
A választásra jogosultak 37,98 százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Hihetetlen számok - megérkezett a vasárnapi második részvételi adat

Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, ma önkormányzati választást is tartanak

Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

John McLaughlin, Donald Trump elnök stratégiai tanácsadója és közvélemény-kutatója szerint a vasárnapi választáson tapasztalt rendkívüli választói aktivitás a kormánypárt választási esélyeit erősíti.
 

Orbán Viktor már pezsgőhűtésre szólított fel

Már erősen beszólogatnak egymásnak a két nagy párt vezetői

Orbán Viktor gratulálna, de azért harcolt, hogy győzzenek

Megdöbbentően magasak a részvételi adatok - választási hírek folyamatosan

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
Rendeződhet a viszony Kína és Tajvan között

A kínai szárazföldi hatóságok tíz intézkedésből álló csomagot jelentettek be a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok és együttműködés erősítésére – közölte vasárnap a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának tajvani ügyekért felelős hivatala.

Választás 2025: a fele már megvan, továbbra is elképesztő a részvétel

A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot is négy évvel ezelőttről.

US failed to gain Iran's trust during talks, Tehran delegation leader says

Parliament Speaker Ghalibaf says Iran raised "forward-looking initiatives" in Islamabad, but US Vice-President Vance says Tehran has not accepted Washington's terms.

