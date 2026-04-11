2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Edzésen a magyar női jégkorong-válogatott tagjai a Vasas Jégcentrumban.
Nyitókép: Facebook/Magyar Jégkorong Szövetség

Seregély Míra a hazai rendezésű hoki-vb előtt: minden meccs nagyon szoros lesz, nüanszokon múlhat a feljutás

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Vasárnap Franciaország ellen játssza első meccsét a magyar női jégkorong-válogatott a budapesti divízió I/A-s világbajnokságon. A hatcsapatos torna első helyezettje jut fel a világleitbe. A HKB csatára az InfoRádióban azt mondta, az összes meccsen 60 percen át kell jól játszaniuk, mert nagyon jó, felkészült ellenfeleik lesznek, amelyek biztosan kihasználnák az esetleges megingásokat.

Vasárnap kezdődik a hazai rendezésű divízió I/A-s női jégkorong világbajnokság, melynek a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrum ad otthont. A magyar válogatott sorrendben Franciaországgal, Kínával, Szlovákiával, Olaszország és Norvégiával játszik. Az utolsó játéknap április 18-án, szombaton lesz. A torna első helyezettje jut fel a világelitbe.

Seregély Míra, a HKB 22 éves csatára is tagja a magyar válogatott keretének. A korábban az Egyesült Államokban és Kanadában is légióskodó jégkorongozó az InfoRádióban azt mondta, remek a hangulat a csapaton belül, és ahogy közeledik a világbajnokság rajtja, egyre inkább átérzik, hogy nagy jelentőségű esemény következik. Már a torna helyszínén, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban készülnek, ahol minden készen áll.

Mint fogalmazott, jelenleg még nincs bennük akkora drukk, de arra számít, hogy a nyitány előtti napon már mindenki kellően felspannolt állapotban lesz. Seregély Míra szerint nyilvánvaló, hogy más érzések kavarognak azokban, akik tapasztaltabb, több vb-t megjárt játékosok, mint azokban, akik fiatalabbak és kevesebb nemzetközi rutinjuk van válogatott kerettagként. Azt tapasztalja, hogy mindenki nagyon izgatott, és már bizonyítani szeretne a hazai közönség előtt.

Nagyon nehéz tornára számít, hiszen erős csapatok érkeznek Budapestre. A HKB játékosa szerint

a hat csapat hasonló szinten van, és biztos benne, hogy valamennyien jól felkészültek.

Külön kiemelte az olasz válogatottat, amely a februári téli olimpián bejutott a legjobb nyolc közé, a negyeddöntőben pedig a későbbi aranyérmes Egyesült Államok búcsúztatta. Az olaszok szinte ugyanazzal a kerettel érkeznek a budapesti divízió I/A-s vb-re, mint amellyel részt vettek az olimpián, és minden bizonnyal a feljutás kiharcolása lesz az ő céljuk is.

A magyar válogatott a további vb-ellenfelek közül a közelmúltban a norvégokkal, a franciákkal és a szlovákokkal is többször találkozott, voltak köztük ki-ki meccsek is, amelyek egy-egy góllal dőltek el. Seregély Míra hasonló nagy csatákra számít a budapesti vb-n is, és szerinte

minden meccs nagyon szoros lesz, akár nüanszokon is múlhat egy-egy győzelem.

Mint fogalmazott, biztos benne, hogy az összes csapat mindent meg fog tenni a lehető legjobb szereplés érdekében.

Seregély Míra nem tartja kizártnak, hogy lehetnek körbeverések. Erre a korábbi világbajnokságokon is voltak példák, és most is nagy esélyt lát rá. A magyar válogatott minél több ponttal szeretné zárni a tornát, és megcélozza az első helyet, de a HKB csatára kitért arra is, hogy nem lehet minden körülményre, meccsre befolyásuk, így csak a saját teljesítményükre, játékukra fognak koncentrálni. „Nem tudhatjuk, hogyan teljesít majd a többi csapat ezen a tornán. Minden lehetséges” – jegyezte meg.

Minden meccsen végig koncentráltnak kell lenni

Seregély Míra szerint nagyon fontos lesz, hogy milyen eredményt érnek el a franciák ellen a vasárnapi nyitányon, mert ha jól indulna a vb, az megalapozná a hangulatot, és vélhetően sok erőt adna a továbbiakra. A franciákat nagyon jól ismerik, sokszor játszottak már velük, és egyik meccs sem volt sima, így most is végig koncentráltnak kell lenniük. Kiemelte, hogy csapattársaival nagyon várták már a hazai rendezésű világbajnokságot, és szeretnék megmutatni a magyar szurkolóknak, mit tudnak.

Ahogy telnek a napok, egyre inkább belakják a Vasas Jégcentrumot a magyar játékosok és stábtagok. Magát a csarnokot sokan nagyon jól ismerik a magyar keret tagjai közül. A felkészülés alatt ugyan a centerpályát nem használhatták, de ettől függetlenül mindenki hamar „világbajnoki hangulatba” került, a körülmények pedig kifogástalanok, minden a helyén van.

Seregély Míra azt gondolja, arra kell fókuszálni, hogy az összes meccsen 60 percen át játsszanak jól. Felidézte, hogy a korábbi tornákon, meccsen előfordult néhányszor, hogy nem voltak kellően élesek az elején vagy akár a meccsek közben is volt példa arra, hogy olykor kiengedtek. Úgy véli, a világbajnokságon ezt nem engedhetik meg maguknak, mert

nagyon jó ellenfeleik lesznek, amelyek biztosan kihasználnák az esetleges megingásokat.

Erre nagy hangsúlyt helyeztek a felkészülés során, illetve a vb rajtjáig még gyakorolni fognak egyes játékelemeket, amelyekkel talán meglephetik a vetélytársakat.

Seregély Míra bízik benne, hogy sokat tud majd segíteni a válogatottnak, illetve ígérete szerint mindent megtesz azért, hogy csapatként a lehető legjobban működjenek, és együtt elérjék a vágyott célt. Az pedig plusz jutalom lenne számára, ha a meccsek közben még jól is érezné magát a közönség támogatásának és a jó játéknak köszönhetően.

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét, amelyen többek között Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is felszólalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a választási kampánynak nem most, hanem vasárnap este 7 órakor lesz vége. A magyar nemzet legfontosabb célkitűzése a háborúból való kimaradás, és ehhez hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség – mondta, hozzátéve: nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani. Cikkünk frissül!
 

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson békefényt gyújtottak meg Rómában.
 

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

 

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Szombat estére, több mint 12 órányi tárgyalás után sem közöltek a delegációk konkrét eredményeket. A helyszínen jelen lévő nemzetközi lapok tudósítói szerint több ponton is vitában vannak a tárgyaló felek és éles hangulatváltás jellemzi az egyeztetést. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

Iran-US peace talks continue into the night as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

Iran-US peace talks continue into the night as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

