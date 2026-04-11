Seregély Míra a hazai rendezésű hoki-vb előtt: minden meccs nagyon szoros lesz, nüanszokon múlhat a feljutás

Vasárnap kezdődik a hazai rendezésű divízió I/A-s női jégkorong világbajnokság, melynek a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrum ad otthont. A magyar válogatott sorrendben Franciaországgal, Kínával, Szlovákiával, Olaszország és Norvégiával játszik. Az utolsó játéknap április 18-án, szombaton lesz. A torna első helyezettje jut fel a világelitbe.

Seregély Míra, a HKB 22 éves csatára is tagja a magyar válogatott keretének. A korábban az Egyesült Államokban és Kanadában is légióskodó jégkorongozó az InfoRádióban azt mondta, remek a hangulat a csapaton belül, és ahogy közeledik a világbajnokság rajtja, egyre inkább átérzik, hogy nagy jelentőségű esemény következik. Már a torna helyszínén, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban készülnek, ahol minden készen áll.

Mint fogalmazott, jelenleg még nincs bennük akkora drukk, de arra számít, hogy a nyitány előtti napon már mindenki kellően felspannolt állapotban lesz. Seregély Míra szerint nyilvánvaló, hogy más érzések kavarognak azokban, akik tapasztaltabb, több vb-t megjárt játékosok, mint azokban, akik fiatalabbak és kevesebb nemzetközi rutinjuk van válogatott kerettagként. Azt tapasztalja, hogy mindenki nagyon izgatott, és már bizonyítani szeretne a hazai közönség előtt.

Nagyon nehéz tornára számít, hiszen erős csapatok érkeznek Budapestre. A HKB játékosa szerint

a hat csapat hasonló szinten van, és biztos benne, hogy valamennyien jól felkészültek.

Külön kiemelte az olasz válogatottat, amely a februári téli olimpián bejutott a legjobb nyolc közé, a negyeddöntőben pedig a későbbi aranyérmes Egyesült Államok búcsúztatta. Az olaszok szinte ugyanazzal a kerettel érkeznek a budapesti divízió I/A-s vb-re, mint amellyel részt vettek az olimpián, és minden bizonnyal a feljutás kiharcolása lesz az ő céljuk is.

A magyar válogatott a további vb-ellenfelek közül a közelmúltban a norvégokkal, a franciákkal és a szlovákokkal is többször találkozott, voltak köztük ki-ki meccsek is, amelyek egy-egy góllal dőltek el. Seregély Míra hasonló nagy csatákra számít a budapesti vb-n is, és szerinte

minden meccs nagyon szoros lesz, akár nüanszokon is múlhat egy-egy győzelem.

Mint fogalmazott, biztos benne, hogy az összes csapat mindent meg fog tenni a lehető legjobb szereplés érdekében.

A magyar női jégkorong-válogatott 23 fős vb-kerete: Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)



Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)



Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Seregély Míra (HKB), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

Seregély Míra nem tartja kizártnak, hogy lehetnek körbeverések. Erre a korábbi világbajnokságokon is voltak példák, és most is nagy esélyt lát rá. A magyar válogatott minél több ponttal szeretné zárni a tornát, és megcélozza az első helyet, de a HKB csatára kitért arra is, hogy nem lehet minden körülményre, meccsre befolyásuk, így csak a saját teljesítményükre, játékukra fognak koncentrálni. „Nem tudhatjuk, hogyan teljesít majd a többi csapat ezen a tornán. Minden lehetséges” – jegyezte meg.

Minden meccsen végig koncentráltnak kell lenni

Seregély Míra szerint nagyon fontos lesz, hogy milyen eredményt érnek el a franciák ellen a vasárnapi nyitányon, mert ha jól indulna a vb, az megalapozná a hangulatot, és vélhetően sok erőt adna a továbbiakra. A franciákat nagyon jól ismerik, sokszor játszottak már velük, és egyik meccs sem volt sima, így most is végig koncentráltnak kell lenniük. Kiemelte, hogy csapattársaival nagyon várták már a hazai rendezésű világbajnokságot, és szeretnék megmutatni a magyar szurkolóknak, mit tudnak.

Ahogy telnek a napok, egyre inkább belakják a Vasas Jégcentrumot a magyar játékosok és stábtagok. Magát a csarnokot sokan nagyon jól ismerik a magyar keret tagjai közül. A felkészülés alatt ugyan a centerpályát nem használhatták, de ettől függetlenül mindenki hamar „világbajnoki hangulatba” került, a körülmények pedig kifogástalanok, minden a helyén van.

Seregély Míra azt gondolja, arra kell fókuszálni, hogy az összes meccsen 60 percen át játsszanak jól. Felidézte, hogy a korábbi tornákon, meccsen előfordult néhányszor, hogy nem voltak kellően élesek az elején vagy akár a meccsek közben is volt példa arra, hogy olykor kiengedtek. Úgy véli, a világbajnokságon ezt nem engedhetik meg maguknak, mert

nagyon jó ellenfeleik lesznek, amelyek biztosan kihasználnák az esetleges megingásokat.

Erre nagy hangsúlyt helyeztek a felkészülés során, illetve a vb rajtjáig még gyakorolni fognak egyes játékelemeket, amelyekkel talán meglephetik a vetélytársakat.

Seregély Míra bízik benne, hogy sokat tud majd segíteni a válogatottnak, illetve ígérete szerint mindent megtesz azért, hogy csapatként a lehető legjobban működjenek, és együtt elérjék a vágyott célt. Az pedig plusz jutalom lenne számára, ha a meccsek közben még jól is érezné magát a közönség támogatásának és a jó játéknak köszönhetően.