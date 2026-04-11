Seregély Míra a hazai rendezésű hoki-vb előtt: minden meccs nagyon szoros lesz, nüanszokon múlhat a feljutás

Vasárnap kezdődik a hazai rendezésű divízió I/A-s női jégkorong világbajnokság, melynek a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrum ad otthont. A magyar válogatott sorrendben Franciaországgal, Kínával, Szlovákiával, Olaszország és Norvégiával játszik. Az utolsó játéknap április 18-án, szombaton lesz. A torna első helyezettje jut fel a világelitbe.
Seregély Míra, a HKB 22 éves csatára is tagja a magyar válogatott keretének. A korábban az Egyesült Államokban és Kanadában is légióskodó jégkorongozó az InfoRádióban azt mondta, remek a hangulat a csapaton belül, és ahogy közeledik a világbajnokság rajtja, egyre inkább átérzik, hogy nagy jelentőségű esemény következik. Már a torna helyszínén, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban készülnek, ahol minden készen áll.
Mint fogalmazott, jelenleg még nincs bennük akkora drukk, de arra számít, hogy a nyitány előtti napon már mindenki kellően felspannolt állapotban lesz. Seregély Míra szerint nyilvánvaló, hogy más érzések kavarognak azokban, akik tapasztaltabb, több vb-t megjárt játékosok, mint azokban, akik fiatalabbak és kevesebb nemzetközi rutinjuk van válogatott kerettagként. Azt tapasztalja, hogy mindenki nagyon izgatott, és már bizonyítani szeretne a hazai közönség előtt.
Nagyon nehéz tornára számít, hiszen erős csapatok érkeznek Budapestre. A HKB játékosa szerint
a hat csapat hasonló szinten van, és biztos benne, hogy valamennyien jól felkészültek.
Külön kiemelte az olasz válogatottat, amely a februári téli olimpián bejutott a legjobb nyolc közé, a negyeddöntőben pedig a későbbi aranyérmes Egyesült Államok búcsúztatta. Az olaszok szinte ugyanazzal a kerettel érkeznek a budapesti divízió I/A-s vb-re, mint amellyel részt vettek az olimpián, és minden bizonnyal a feljutás kiharcolása lesz az ő céljuk is.
A magyar válogatott a további vb-ellenfelek közül a közelmúltban a norvégokkal, a franciákkal és a szlovákokkal is többször találkozott, voltak köztük ki-ki meccsek is, amelyek egy-egy góllal dőltek el. Seregély Míra hasonló nagy csatákra számít a budapesti vb-n is, és szerinte
minden meccs nagyon szoros lesz, akár nüanszokon is múlhat egy-egy győzelem.
Mint fogalmazott, biztos benne, hogy az összes csapat mindent meg fog tenni a lehető legjobb szereplés érdekében.
Seregély Míra nem tartja kizártnak, hogy lehetnek körbeverések. Erre a korábbi világbajnokságokon is voltak példák, és most is nagy esélyt lát rá. A magyar válogatott minél több ponttal szeretné zárni a tornát, és megcélozza az első helyet, de a HKB csatára kitért arra is, hogy nem lehet minden körülményre, meccsre befolyásuk, így csak a saját teljesítményükre, játékukra fognak koncentrálni. „Nem tudhatjuk, hogyan teljesít majd a többi csapat ezen a tornán. Minden lehetséges” – jegyezte meg.
Minden meccsen végig koncentráltnak kell lenni
Seregély Míra szerint nagyon fontos lesz, hogy milyen eredményt érnek el a franciák ellen a vasárnapi nyitányon, mert ha jól indulna a vb, az megalapozná a hangulatot, és vélhetően sok erőt adna a továbbiakra. A franciákat nagyon jól ismerik, sokszor játszottak már velük, és egyik meccs sem volt sima, így most is végig koncentráltnak kell lenniük. Kiemelte, hogy csapattársaival nagyon várták már a hazai rendezésű világbajnokságot, és szeretnék megmutatni a magyar szurkolóknak, mit tudnak.
Ahogy telnek a napok, egyre inkább belakják a Vasas Jégcentrumot a magyar játékosok és stábtagok. Magát a csarnokot sokan nagyon jól ismerik a magyar keret tagjai közül. A felkészülés alatt ugyan a centerpályát nem használhatták, de ettől függetlenül mindenki hamar „világbajnoki hangulatba” került, a körülmények pedig kifogástalanok, minden a helyén van.
Seregély Míra azt gondolja, arra kell fókuszálni, hogy az összes meccsen 60 percen át játsszanak jól. Felidézte, hogy a korábbi tornákon, meccsen előfordult néhányszor, hogy nem voltak kellően élesek az elején vagy akár a meccsek közben is volt példa arra, hogy olykor kiengedtek. Úgy véli, a világbajnokságon ezt nem engedhetik meg maguknak, mert
nagyon jó ellenfeleik lesznek, amelyek biztosan kihasználnák az esetleges megingásokat.
Erre nagy hangsúlyt helyeztek a felkészülés során, illetve a vb rajtjáig még gyakorolni fognak egyes játékelemeket, amelyekkel talán meglephetik a vetélytársakat.
Seregély Míra bízik benne, hogy sokat tud majd segíteni a válogatottnak, illetve ígérete szerint mindent megtesz azért, hogy csapatként a lehető legjobban működjenek, és együtt elérjék a vágyott célt. Az pedig plusz jutalom lenne számára, ha a meccsek közben még jól is érezné magát a közönség támogatásának és a jó játéknak köszönhetően.