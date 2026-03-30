2026. március 30. hétfő Zalán
Marco Rossi szövetségi kapitány a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A görögök nem a szlovénok – előzetes

A keddi ellenfél, a görög csapat nehezebb erőpróbának ígérkezik a magyar labdarúgó-válogatott számára, mint a szombaton 1-0-ra legyőzött szlovén együttes volt.

Bár a dél-európai válogatott ugyanúgy harmadikként végzett a világbajnoki selejtezős csoportjában, mint a szlovénok – azaz lemaradt a sportág idei csúcseseményéről –, de lényeges különbség, hogy nem nyeretlenül, ráadásul egy erősebb csoportban négy helyett hét pontot gyűjtött hat meccsen. A görögök elsősorban gyenge idegenbeli szereplésük miatt nem tudtak beleszólni a skót-dán versenyfutásba, de a játékerejüket mutatja, hogy a végül csoportgyőztesként kijutott Skóciát otthon le tudták győzni.

A kék-fehérek másik problémája – a magyarokhoz hasonlóan – az volt, hogy túl sok gólt kaptak a nagy riválisoktól, ez pedig biztató lehet a hazaiak számára, amennyiben elöl a két vezéregyéniség, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik jó napot fog ki. A magyarok jobb hangulatban várhatják a keddi összecsapást, miután a vb-selejtezős kudarcot követően egygólos győzelemmel feledtették az előző év csalódását, míg aktuális ellenfelük 1-0-ra kikapott csütörtökön, igaz, Paraguay vb-résztvevőként magasabban jegyzett, mint a Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai által felülmúlt szlovén csapat.

Az olasz szakvezető a nyolcéves regnálása során többször hangsúlyozta, hogy számára

nem létezik barátságos meccs a válogatott esetében,

ugyanakkor a 2026 első felében esedékes négy felkészülési találkozón a jó eredmények elérése mellett az új játékosok beépítését legalább olyan fontos feladatának tekinti. Erről árulkodik, hogy két napja két újoncot avatott Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében, akiknek a teljesítményéről aztán elismeréssel beszélt, s rajtuk kívül nagyon megdicsérte az olyan, nem alapembernek számító játékosok hozzáállását, mint Vitális Milán és a gólszerző Schön Szabolcs. Az sem kizárt, hogy a 61 éves tréner további újoncot avat, a belső védőknél ugyanis igencsak beszűkültek a lehetőségei, mivel sérülés miatt Szalai Attila és Balogh Botond is elhagyta a válogatott edzőtáborát, így a szombati meccset végigjátszó Willi Orbán és Dárdai Márton mellett csak a debütálásra váró Csinger Márk maradt bevethető a keretből.

A nemzeti együttes tagjai ősszel szeretnék négy győzelemmel a hátuk mögött, nagy önbizalommal megkezdeni a Nemezetek Ligája másodosztályának küzdelmeit. Az újabb sikerhez elöl jobb helyzetkihasználásra lesz szükségük, a védelemre pedig várhatóan nehezebb feladat hárul, mint a szlovénok ellen, mert a görögök szerb szövetségi kapitányának, Ivan Jovanovicnak minőségibb futballisták állnak a rendelkezésére.

A magyarok ezt követően június elején újabb két barátságos meccset vívnak, előbb Finnországot fogadják a Puskás Arénában, majd Kazahsztánt Debrecenben.

A magyar-görög összecsapás kedden 19 órakor kezdődik a német Florian Badstübner sípjelére.

Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

Hétfő hajnalra ismét 100 dollár fölé kúszott az olaj ára, miközben Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy földi invázióra készül.
 

Irán újabb kulcsemberét likvidálták – hivatalos

Washington figyelmeztette állampolgárait

Energiahordozók kereskedelme: több tengeri fojtópontnál is gond van már

Meglepő helyen tárgyalhatnak majd az amerikaiak Iránnal

Irán megy tovább a maga útján – kivégzések

VIDEÓ
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Amerikai sajtóértesülések szerint Trump különleges erőkkel hozná ki Irán uránkészletét az országból. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Az olajár viszont a háború további húzódása és az akadozó béketárgyalások miatt ma ismét meredeken emelkedett - 115 dollár / hordó a Brent. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol a puskaporos térségben: olyan történt az olajjal, amire évek óta nem volt példa

Elszabadult a pokol a puskaporos térségben: olyan történt az olajjal, amire évek óta nem volt példa

Két éve nem látott csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott a Brent kőolaj ára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 08:53
És a végén a németek győznek? – Sport a tévében
2026. március 29. 18:51
Észak-Macedóniába igazol a magyar sztár
