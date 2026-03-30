A görögök nem a szlovénok – előzetes

Bár a dél-európai válogatott ugyanúgy harmadikként végzett a világbajnoki selejtezős csoportjában, mint a szlovénok – azaz lemaradt a sportág idei csúcseseményéről –, de lényeges különbség, hogy nem nyeretlenül, ráadásul egy erősebb csoportban négy helyett hét pontot gyűjtött hat meccsen. A görögök elsősorban gyenge idegenbeli szereplésük miatt nem tudtak beleszólni a skót-dán versenyfutásba, de a játékerejüket mutatja, hogy a végül csoportgyőztesként kijutott Skóciát otthon le tudták győzni.

A kék-fehérek másik problémája – a magyarokhoz hasonlóan – az volt, hogy túl sok gólt kaptak a nagy riválisoktól, ez pedig biztató lehet a hazaiak számára, amennyiben elöl a két vezéregyéniség, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik jó napot fog ki. A magyarok jobb hangulatban várhatják a keddi összecsapást, miután a vb-selejtezős kudarcot követően egygólos győzelemmel feledtették az előző év csalódását, míg aktuális ellenfelük 1-0-ra kikapott csütörtökön, igaz, Paraguay vb-résztvevőként magasabban jegyzett, mint a Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai által felülmúlt szlovén csapat.

Az olasz szakvezető a nyolcéves regnálása során többször hangsúlyozta, hogy számára

nem létezik barátságos meccs a válogatott esetében,

ugyanakkor a 2026 első felében esedékes négy felkészülési találkozón a jó eredmények elérése mellett az új játékosok beépítését legalább olyan fontos feladatának tekinti. Erről árulkodik, hogy két napja két újoncot avatott Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében, akiknek a teljesítményéről aztán elismeréssel beszélt, s rajtuk kívül nagyon megdicsérte az olyan, nem alapembernek számító játékosok hozzáállását, mint Vitális Milán és a gólszerző Schön Szabolcs. Az sem kizárt, hogy a 61 éves tréner további újoncot avat, a belső védőknél ugyanis igencsak beszűkültek a lehetőségei, mivel sérülés miatt Szalai Attila és Balogh Botond is elhagyta a válogatott edzőtáborát, így a szombati meccset végigjátszó Willi Orbán és Dárdai Márton mellett csak a debütálásra váró Csinger Márk maradt bevethető a keretből.

A nemzeti együttes tagjai ősszel szeretnék négy győzelemmel a hátuk mögött, nagy önbizalommal megkezdeni a Nemezetek Ligája másodosztályának küzdelmeit. Az újabb sikerhez elöl jobb helyzetkihasználásra lesz szükségük, a védelemre pedig várhatóan nehezebb feladat hárul, mint a szlovénok ellen, mert a görögök szerb szövetségi kapitányának, Ivan Jovanovicnak minőségibb futballisták állnak a rendelkezésére.

A magyarok ezt követően június elején újabb két barátságos meccset vívnak, előbb Finnországot fogadják a Puskás Arénában, majd Kazahsztánt Debrecenben.

A magyar-görög összecsapás kedden 19 órakor kezdődik a német Florian Badstübner sípjelére.