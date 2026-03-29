Infostart.hu
2026. március 29. vasárnap
Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a férfi vízilabdatorna elődöntőjében játszott Szerbia - Magyarország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Varga Zsolt érvei a szolnoki vízilabdacentrum mellett: „elvonulva sokkal koncentráltabb a munka, mint Budapesten”

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A férfi vízilabda Világkupa-selejtező egyfajta teszt lesz a magyar játékosoknak – jelezte az InfoRádióban Varga Zsolt szövetségi kapitány. Arról is beszélt, hogy milyen lehetőséget lát a Szolnokon épülő akadémiában.

Az elmúlt években járva különböző sportközpontokat az lett a meglátása Varga Zsoltnak, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányának, hogy nagy lehetőség rejlik abban, ha valahol ténylegesen együtt van a tesztelés és az edzés lehetősége orvosi háttérrel, jól felépített éttermekkel, konditermekkel; ez a korszerű a mai sportban.

„Amit nekünk idáig a Margitsziget adott meg, az volt az otthon, illetve még a Komjádi Uszoda és részlegesen a többi uszoda, köztük a Duna Aréna is, de ebből is látszik, hogy több pontra helyeződött ez Budapesten, és szerintem nagyon fontossá vált az, hogy legyen egy hely, ahova tényleg el tudunk menni egy évben többször tesztelni, edzeni, edzőtáborozni, elvonulni, hiszen amikor elvonulunk, akkor sokkal, de sokkal jobban tud mindenki koncentrálni, pihenni is egy edzőtáborban, mint akár Budapesten, ahol az ember hazamegy vagy kilép az uszodából, és már rögtön bekapcsolnak a napi teendők” – érvelt Varga Zsolt.

Szolnok márpedig ideális helyszín lesz, sem túl messze, sem túl közel Budapesttől. Sokat volt ő is Szolnokon, jó otthonra talál majd ott a vízilabda, a válogatottak is azokban az időszakokban, amikor ott készülnek; „nyilván lesznek, akik kimennek, tehát ott is azért lesz egyfajta mozgás, élet, tehát nyilván fognak találkozni a szolnokiak a vízilabdás fiúkkal, lányokkal, felnőtt válogatottakkal”.

Varga Zsolt beszélt még a közelgő Világkupa-selejtezőről is, amelyre a hét elején jelölte ki a csapatot, ebben nincs ott Manhercz Krisztián és Zalánki Gergő sem, ahogy más világbajnokok, olimpiai bronzérmesek sem, sok új játékost lehet most kipróbálni. A szakvezető szerint sok szempontot kellett figyelembe venni:

  1. meg kell adni azoknak a lehetőséget, akik eddig a kevesebb lehetőség miatt nem fejlődhettek
  2. teszt arról, hogy ki mit tud ebben a pillanatban
  3. van, akinek szüksége van még (sorozat)terhelésre
  4. a csapatgerincnek a terhelést kell szoknia (Eb, BL, további válogatottfeladatok, energiamenedzsment).

„Mert amikor eljutunk egy végjátékba, akkor ott azért óriási terheléssorozat lesz; 2027 elején egy Világkupa, majd a hazai világbajnokság, ezt követően, ha kell, kvalifikációs torna, majd egy Európa-bajnokság. Most tehát azt lehet mondani, hogy a Világkupa szerepe felértékelődik a felkészülés folyamatában” – ecsetelte Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország

Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

