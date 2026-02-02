ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Krasznahorkai László író a 2017-es Aegon Művészeti Díj nyertese a biztosító társaság székházában 2017. március 22-én. Az író Báró Wenckheim hazatér című regényéért kapta az elismerést.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Krasznahorkai László a Barcelona labdaszedője akart lenni, de a sors mást tartogatott számára

Infostart

A Nobel-díjas író őszintén vallott arról egy meghívás kapcsán, hogy milyen álmokat dédelgetett az élvonalbeli spanyol klubbal kapcsolatban.

„Köszönet a Barcelona elnökének, Señor Joan Laporta-nak, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyban. Ezzel egy rendkívüli megtiszteltetés ért” – írta Facebook-bejegyzésében Krasznahorkai László, Irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett író, amit a JóBlog vett észre.

Az író hozzátette: „Kicsi koromban álmodoztam arról, hogy egyszer labdaszedő lehetek egy Barcelona-meccsen, de ott már a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságomra feltehetően nem volt már hely, így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben.”

Vagyis az író továbbra sem engedte el azt a vágyát, hogy egyszer maga is labdaszedő lehessen a klub egyik meccsén.

barcelona

író

díszvendég

irodalmi nobel-díj

meghívás

krasznahorkai lászló

