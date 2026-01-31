ARÉNA - PODCASTOK
Rear view of male soccer referee lifting up a red card during match
Nyitókép: Mindful Media

Szájkarate, dulakodás és botrány a foci NB I-ben, mind a két edzőt kiállították

Infostart

Súlyos feszültségek és botrányos jelenetek kísérték a Fizz Liga 20. fordulójának kiemelt mérkőzését. A Győri ETO FC és a Debreceni VSC összecsapása nemcsak a sportszakmai teljesítményről, hanem a játékvezetői ítéletekről és a pálya szélén elszabadult indulatokról marad emlékezetes.

A mérkőzés végkimenetelét és hangulatát alapvetően meghatározta Rúsz Márton játékvezető tevékenysége, aki két büntetőt is ítélt a hazai győriek javára. A debreceniek szerint ezek az ítéletek fosztották meg csapatukat a pontszerzés esélyétől – számol be a haon.hu.

A második tizenegyes megítélése után az indulatok kontrollálhatatlanná váltak a kispadoknál. Sergio Navarro (DVSC) és Borbély László (Győr) vezetőedzők éles szóváltásba keveredtek egymással.

A játékvezető mindkét szakvezetőt piros lappal kiállította, eltávolítva őket a kispadtól.

A feszültség a játékoskijáróban csúcsosodott ki, ahol hosszú percekig tartó lökdösődés és tömegjelenet alakult ki a stábtagok, a játékosok és a biztonsági személyzet részvételével.

A rendkívüli események és a hosszú percekig tartó kényszerpihenő miatt a mérkőzés játékideje jelentősen megnyúlt. A játékvezető végül a hosszabbítás 15. percében fújta le a találkozót, véget vetve a pattanásig feszült rangadónak.

24 ÓRA
