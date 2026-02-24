ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Éttermi késelés Budapesten: letartóztatták a gyanúsítottat

Infostart / MTI

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság az éttermi késeléssel gyanúsított férfi letartóztatását, aki ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt folyik nyomozás – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A megalapozott gyanú szerint vasárnapra virradó éjjel egy budapesti étteremben a gyanúsított és társasága, valamint egy másik társaság között szóváltás, dulakodás alakult ki.

A társaság egyik tagja ököllel megütött egy férfit, aki az ütés következtében a földre esett, ekkor a gyanúsított késsel mellbe szúrta. A sértett a sérülés következtében életveszélyes állapotba került. A gyanúsított nem sokkal ezután egy másik férfit is megszúrt.

A nyomozási bíró megállapította, hogy a vizsgált bűncselekmény tárgyi súlya, jellege, az elkövetés körülményei, továbbá a kiszabható büntetés mértéke miatt tartani lehet a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől, valamint fennáll az eljárás befolyásolásának veszélye. Mindezek miatt a kerületi bíróság egy hónapra, március 24-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását - közölte a törvényszék.

