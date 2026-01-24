Indul az NB I tavaszi idénye, nagy változások voltak Újpesten és Ferencvárosban is

Az élvonal 12 csapatának körülbelül a fele változtatott máris érdemben a téli átigazolási időszakban, hozzátartozik a teljes képhez, hogy a keretek még közel sem véglegesek, tekintve, hogy nyitva tart a „piac” egészen február 14-ig.

A Ferencváros elengedte Varga Barnabást (AEK Athén) és Tóth Alexet (Bournemouth), visszatért Ausztráliába Daniel Arzani. Naby Keitának lejárt a kölcsönszerződése december végén, de a klub megszerezte a Werder Brementől. Dibusz Dénes sérülése miatt a debreceni kölcsönből visszatért Varga Ádám. Új szerzemény a horvát Franko Kovačević, a Diósgyőrtől megszerzett holland Elton Acolatse és az FC Zürichben szerepelt, argentin Mariano Gómez. Finnországi kölcsönadásából visszatért a ghánai Shadirac Chyreme Say is, részt vett a spanyolországi edzőtáborban is.

Az Újpest a pályán kívül is erősített, Dárdai Pál lett a sportigazgató, Szélesi Zoltán a vezetőedző, Balajcza Szabolcs a kapusedző, s segíti a szakmai munkát Egressy Gábor is. A védelembe feltétlenül erősítést jelent a cseh Patrizio Stronati (Puskás Akadémia), s a mostani lépések reflexiók arra is, hogy a csapatban kevés magyar játékos kapott ősszel szerepet. Az apai ágon magyar, s egyébként magyar-német kettős állampolgárságú, magyar korosztályos válogatott Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), valamint Zalaegerszegről Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel is érkezett. Diósgyőrből visszatért Babós Levente és Mucsányi Miron. A lila-fehérek szeretnék megszerezni a Fehérvár korábbi játékosát, a 31 magyar bajnokin nyolc gólt szerző, szlovén Nejc Gradišart a kairói el-Ahlitól.

A harmadik fővárosi klub, az MTK edzőt váltott decemberben, Horváth Dávid maradt ugyan a klubnál, de a csapatot a Kozármislenyből érkező Pinezits Máté dirigálja majd. A kék-fehérek játékoskeretében a legérdekesebb változás Hegyi Krisztián hazatérése. A válogatott keretben is szerepelt kapus tavaly a DVSC tagjaként kezdte az évet, de súlyos sérülést szenvedett, visszatért Angliába, a West Ham Unitedhez. Most ismét kölcsönadta őt a londoni klub. Az MTK első számú kapusnak igazolta, így kérdéses, mi lesz a novemberben még válogatott kerettag Demjén Patrik sorsa. További két új szerzemény Jurek Gábor a Diósgyőrtől és a litván válogatott Vilius Armalas.

A Puskás Akadémia az elmúlt időszakban többször is lemondott kulcsjátékosairól, például Pécsi Árminról és Jonathan Leviről. A mostani átigazolási időszakban Stronati elment Újpestre, Lamine Colley pedig, kölcsönbe, Diósgyőrbe került.

A listavezető ETO és a harmadik helyen álló Paks kerete érdemben alig változott, ugyanakkor bravúr, hogy a győriek egymillió euró körüli összeget tudtak keresni az ukrán Olekszandr Piscsur Spanyolországba eladásán. A Fizz Liga legmagasabb játékosa mindössze 200 percet játszott ősszel a bajnokságban, most pedig a Girona tagja lett.

A ZTE-hez három új játékos érkezett, az óriéástermetű nigériai Akpe Victory Litvániából, az argentin Nicolás Elosú a Racing Avellaneda második csapatától, valamint az élvonalban újonc, de 18 éves kora ellenére az NB II-ben már másfél éve rendszeresen játszó Garai Zétény Ajkáról.

A DVSC-ben Bogdán Ádám lett a sportigazgató az új angol tulajdonos érkezése után. Egyelőre még nem volt aktív a Loki az átigazolási fronton, de Varga Ádám távozása után alighanem szükség van egy tapasztalt kapusra, Erdélyi Benedek és Pálfi Donát összesen hat élvonalbeli meccset tudhat maga mögött.

Kisvárdán egy remek középhátvéd, Nikola Radmanovac érkezése nagy erősítés, az elmúlt fél évtizedben a szerb, az orosz és a kínai élvonalban is játszott. Nyíregyházára az osztrák Marko Kvasina és a nigériai Muhamed Tijani a cseh élvonalból, a montenegrói Meldin Dreskovics pedig a német Bundesliga 2-ből érkezett.

A Diósgyőr megszerezte a két év után a magyar élvonalba visszatérő Lirim Kastratit. A piros-fehérekhez kerülhet a skót Aberdeentől a korábban szintén Újpesten szerepelt Peter Ambrose. Kölcsönbe érkezett Pető Milán és Varga Zétény. Távozott Elton Acolatse, Jurek Gábor, valamint Babós Levente és Mucsányi Miron.

A Kazincbarcika nehéz helyzetben van, de nem mondott le arról, hogy kiharcolja a bennmaradást. Hét új játékost szerződtetett a klub, a korábban a ZTE-ben is futballozó Eduvie Ikoba a hétvégén egykori társai ellen játszhat. Új szerzemény Makszim Puhtyejev Somorjáról, valamint a bosnyák Semir Smaljagić Máltáról, a lengyel Kacper Radkowski Írországból és a korábbi válogatott Ferenczi János Csíkszeredáról. Kölcsönbe került a sárga-kékekhez Klausz Milán és a győri Kocsis Botond.

Fizz Liga, 19. forduló

Szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 12.30

Kisvárda Master Good–MTK Budapest 15.00

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 19.45

Vasárnap:

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 13.00

Kazincbarcika SC–ZTE FC 15.00

Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15

1. ETO FC 18 10 5 3 36-17 35 pont

2. Ferencvárosi TC 18 10 4 4 35-18 34

3. Paksi FC 18 9 6 3 39-26 33

4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26-21 31

5. Puskás Akadémia FC 18 8 4 6 24-23 28

6. Kisvárda Master Good 18 8 3 7 22-29 27

7. Zalaegerszegi TE FC 18 6 6 6 29-26 24

8. Újpest FC 18 6 4 8 27-32 22

9. MTK Budapest 18 6 3 9 33-37 21

10. Diósgyőri VTK 18 4 6 8 24-30 18

11. Nyíregyháza Spartacus FC 18 3 5 10 19-34 14

12. Kazincbarcika SC 18 3 2 13 17-38 11