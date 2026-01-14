ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.17
usd:
330.7
bux:
119327.3
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Rasszista rigmusok miatt kapott súlyos büntetést a Debrecen

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága egy mérkőzésre négy szektor bezárásával büntette a DVSC csapatát.

A Fizz Liga negyedik helyén álló hajdúsági klub honlapján közölte, hogy a testület a december 21-én játszott Kisvárda elleni bajnoki találkozó kapcsán büntette meg a csapatot „a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt”, és pénzbüntetés mellett a Nagyerdei Stadion a B4, B5, B6 és B7 szektorát is be kell majd zárni.

A honlap emlékeztetett arra, hogy a fegyelmi bizottság még december közepén, a Nyíregyháza elleni idegenbeli találkozón történt szurkolói megnyilvánulások miatt kötelezte a klubot „többmilliós pénzbüntetés megfizetésére és prevenciós terv benyújtására”, illetve elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett, egy hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárás végrehajtását.

„A B5 szektor bezárása a január 25-i, Diósgyőr elleni találkozón lép életbe, az ide szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet” – írta a klub. A négy szektorra vonatkozó büntetést a Diósgyőr elleni meccset követő hazai találkozón hajtják végre.

A DVSC szerdán azt is jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a mérkőzéseket sportszerű keretek között rendezhesse meg, prevenciós tervet készített és határozottan fel fog lépni a rasszista megnyilvánulások ellen, „emellett sokadik alkalommal arra kéri drukkereit, hogy hogy tartsák be az MLSZ előírásait, mert azok megszegésével szeretett klubjukat és önmagukat is sújtják”.

Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.

Kezdőlap    Sport    Rasszista rigmusok miatt kapott súlyos büntetést a Debrecen

labdarúgás

mlsz

büntetés

dvsc

kisvárda

szektorbezárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Nyáron a hőség, télen a hó. A közös nevező a szélsőséges időjárás, amelynek következtében a nagy hagyományokkal rendelkező német vasút, a Deutsche Bahn a legnépszerűbből a legnépszerűtlenebb tömegközlekedési eszközzé vált. A politika és a szakmai szövetségek most magyarázatot követelnek.
Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van

Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van

A modern harcászati eszközök korában is fontos szerepe van a honvédségi élő erőnek, amelyet nemcsak a harctéren, hanem vis maior helyzetekben is be lehet vetni – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Úgy véli, az orosz–ukrán háború menetétől és az Egyesült Államok politikai hozzáállásától is függ, hogy a jövőben hány ország dönt úgy a horvátokhoz hasonlóan, hogy be- vagy visszavezeti a sorkatonaságot.
VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért

Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért

Venezuela vezetése Washington nyomására szabadon engedett több mint 400 fogvatartottat, köztük az amerikai állampolgárokat - közölte a több amerikai híroldal a Trump-adminisztráció bejelentése alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban

Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban

Meglepő bérek a takarítói piacon: ennyit kereshetnek 2026-ban a bejárónők és házvezetők Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns of 'very strong action' if Iran executes protesters as more than 2,400 reported killed

Trump warns of 'very strong action' if Iran executes protesters as more than 2,400 reported killed

Relatives of 26-year-old Erfan Soltani, who was detained last week, have told BBC Persian he is due to be executed today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 07:49
Spanyol Király Kupa vagy angol Ligakupa? – sport a tévében
2026. január 13. 21:44
Durva verekedésbe torkollott az ifjúsági futballmeccs, a szülők is beszálltak – videó
×
×
×
×