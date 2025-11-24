ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Az an-Naszr szaúdi labdarúgóklub által 2023. január 4-én közreadott felvétel Cristiano Ronaldo portugál futballcsillagról, amint a mezét fogja a hivatalos bemutatója előtt Rijádban 2023. január 3-án. Az ötszörös aranylabdás, 37 éves Ronaldo 2022. december 30-án két évre a szaúdi klubhoz szerződött.
Nyitókép: MTI/EPA/an-Naszr

Nézze meg, egy ilyen gól még CR7-től is különleges! – videók

Infostart

Cristiano Ronaldo még mindig képes elkápráztatni a futballrajongókat! Elképesztő gólt lőtt a hétvégén, csapata, az el-Naszr bajnoki mérkőzésén.

A múlt hét közepén a Fehér Házban tett, nagy nyilvánosságot kapott látogatása újra a futballé volt nála a főszerep.

A szaúdi bajnokságban az el-Naszr 4–1-re legyőzte az el-Halidzset, s ezzel továbbra is pontveszteség nélkül áll, immár kilenc forduló után. Szép gólt lőtt João Félix is, Sadio Mané is kitett magáért, de CR7 elvitte a show-t.

A kilencvenedik percet követő, immár szokásos hosszabbításában a jobb oldalról beívelt labdát ollózó mozdulattal vágta az ellenfél kapujának jobb oldalába.

Gólja nagyon hasonlított ahhoz a találathoz, amelyet 2018-ban a Juventusnak lőtt Torinóban, Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Káprázatos, hogy egy futballista a 41. születésnapját közeledve ilyenre képes legyen!

S ez már a negyedik ollózásos gólja volt csúcsszinten, alighanem még egy rekordot magáénak mondhat, a már eddig is tengersok mellett.

cristiano ronaldo

ollózásos gól

szaúdi bajnokság

