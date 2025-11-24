Nézze meg, egy ilyen gól még CR7-től is különleges! – videók

A múlt hét közepén a Fehér Házban tett, nagy nyilvánosságot kapott látogatása újra a futballé volt nála a főszerep.
A szaúdi bajnokságban az el-Naszr 4–1-re legyőzte az el-Halidzset, s ezzel továbbra is pontveszteség nélkül áll, immár kilenc forduló után. Szép gólt lőtt João Félix is, Sadio Mané is kitett magáért, de CR7 elvitte a show-t.
A kilencvenedik percet követő, immár szokásos hosszabbításában a jobb oldalról beívelt labdát ollózó mozdulattal vágta az ellenfél kapujának jobb oldalába.
Best caption wins! ? pic.twitter.com/EodMPG9Mt0— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2025
Gólja nagyon hasonlított ahhoz a találathoz, amelyet 2018-ban a Juventusnak lőtt Torinóban, Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Káprázatos, hogy egy futballista a 41. születésnapját közeledve ilyenre képes legyen!
THREAD: Cristiano Ronaldo Champions League moments ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 5, 2021
? The night Juventus Stadium rose to applaud @Cristiano's unbelievable bicycle kick...#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/Tfh3dEe45d
S ez már a negyedik ollózásos gólja volt csúcsszinten, alighanem még egy rekordot magáénak mondhat, a már eddig is tengersok mellett.
? Cristiano Ronaldo's Career Bicycle Goals— Herb7.Empire (@PneuM2835) November 23, 2025
▪️31st August 2017 vs Faroe island (WC Qualify)
▪️3rd April 2018 vs Juventus (UCL Q.F 1st leg)
▪️16th November 2024 vs Poland (UNL G.S)
▪️23rd November 2025 vs Al Khalij (SPL)
4 Career Bicycle Goals (Maybe the most in history ) pic.twitter.com/mqSKnG6W2g