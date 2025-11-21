ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2013. május 21. Kovács István (Kokó) olimpiai bajnok ökölvívó az M1 televíziós csatorna Ridikül című női beszélgetős műsorában, az MTVA gyártóbázisának 7-es stúdiójában. MTVA Fotó: Zih Zsolt
Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt

Kovács Istvánt is jelölték az ökölvívó világszövetség alelnöki posztjára

Infostart / MTI

Vasárnap dől el, hogy a négy jelölt közül a magyar ökölvívó-legenda lesz-e a World Boxing (WB) új alelnöke.

A vasárnapi római kongresszuson dől el, hogy Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét megválasztják-e a nemzetközi szövetség (World Boxing) alelnökének.

A World Boxing honlapján olvasható, hogy az amatőrként olimpiai, világ- és Európa-bajnok, hivatásosként világbajnok bokszoló a kazah Gennagyij Golovkinnal, a thaiföldi Chaiwat Chotima és a kanadai Ryan O’Shea-vel pályázik a három alelnöki poszt egyikére.

Kovács István ezen kívül az elnökségi tagságra is kandidál.

Az biztos, hogy új elnöke lesz a szervezetnek, hiszen a holland Boris van der Vorst két hónapja bejelentette, hogy nem jelölteti magát.

Az elnöki posztra ketten pályáznak: Gennagyij Golovkin és a görög Mariolisz Harilaosz.

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség idén februárban csatlakozott a WB-hez.

