ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.65
usd:
332.03
bux:
0
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Magyar–bolgár, Fradi–Kotor, Veszprém és Szeged – sport a tévében

Infostart / MTI

A nagy sportágak mellett darts és sznúker is színesíti a szerdai tévés sportkínálatot. Mutatjuk!

M4 Sport

16.50: Labdarúgás, U19-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Bulgária, Gyirmót

19.00: Kézilabda, női NB I, Mosonmagyaróvár-DVSC Schaeffler

20.30: Vízilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, FTC-Telekom - Primorac Kotor

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Kolstad-One Veszprém

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Peliszter - OTP Bank-Pick Szeged

Sport 2

13.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester

20.00: Darts, Grand Slam, nyolcaddöntő, Wolverhampton

Match 4

14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, csoportkör, Torino

Kezdőlap    Sport    Magyar–bolgár, Fradi–Kotor, Veszprém és Szeged – sport a tévében

labdarúgás

kézilabda

vízilabda

darts

sportműsor

sznúker

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak
Lehet, hogy mindenkinek igaza van az orosz energiavásárlási korlátozás alóli felmentés időtartamában, mert ha korlátos is, akár évente meghosszabbíthatja azt az Egyesült Államok elnöke – mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában, ismertetve az amerikaiakkal kötött energiaügyi megállapodás eddig ismert részleteit.
 

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Balázs: nincs vége a washingtoni megállapodás megkötésével, meg is kell védeni

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?

Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?

Új év, új lehetőségek a befektetéseinkben is! A hazai befektetési piac szakértőinek krémje mondja el a november 18-i Portfolio Investment Day-en, hogy mibe tegyük a pénzünket, hol érhetünk el kiemelkedő hozamokat, hol vannak a rejtett lehetőségek. A vendégünk Bánhalmi Gábor, vezető stratéga, K&H Alapkezelő, Böröczky Dezső, stratégia és üzletfejlesztési vezető, Gránit Alapkezelő, Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő, Somlai László, vezető, Erste Private Banking, Soós Péter, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő, és Szabó Tamás, ügyvezető igazgató, Gránit Bank. A befektetési konferencia programja itt található. Jelentkezz még ma!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy Márton döntött: milliárdos befizetések várnak ezekre a fővárosi kerületekre

Nagy Márton döntött: milliárdos befizetések várnak ezekre a fővárosi kerületekre

2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

The US president indicates he will go ahead with a lawsuit against the BBC over how his speech was presented by Panorama.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 06:50
Eddig tartott a volt Fradi-edző moszkvai kalandja
2025. november 11. 20:58
Férfi kézilabda EL - Az FTC hat góllal kikapott a Melsungen otthonában
×
×
×
×