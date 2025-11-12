Magyar–bolgár, Fradi–Kotor, Veszprém és Szeged – sport a tévében

M4 Sport
16.50: Labdarúgás, U19-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Bulgária, Gyirmót
19.00: Kézilabda, női NB I, Mosonmagyaróvár-DVSC Schaeffler
20.30: Vízilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, FTC-Telekom - Primorac Kotor
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Kolstad-One Veszprém
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Peliszter - OTP Bank-Pick Szeged
Sport 2
13.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester
20.00: Darts, Grand Slam, nyolcaddöntő, Wolverhampton
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, csoportkör, Torino