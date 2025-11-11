Dróth Zoltán: nem én mondtam le a válogatottságot

A veszprémiek 37 éves játékosa azt írta: a spanyol Sergio Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól.

"Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem" - közölte Dróth, aki 167-szer húzhatta magára a címeres mezt.

"Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg.

Nem ez az első eset, hogy valakit így +raknak félre+, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk" - tette hozzá Dróth Zoltán. Kiemelte: klubjából, a magyar bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem kerettag jelenleg, ami meglátása szerint "elgondolkodtató".

"Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt" - zárta levelét Dróth.

A januári, lett-litván-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat kedden és szerdán Litvánia ellen két felkészülési mérkőzést játszik Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.