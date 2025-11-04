Egy meccs erejéig eltörlik a női-férfi megkülönöböztetést

A nemek harcaként beharangozott meccsre december 28-án kerül sor, ezt a fehérorosz játékos megerősítette közösségi oldalán, mire a sportág ausztrál fenegyereke csak annyit reagált: "Gyerünk, Szaba".

Az ATP-rangsor 13. helyén is megfordult, harmincéves Kyrgios régóta sérülésekkel és motivációhiánnyal küszködik, márciusban vívott legutóbb tétmérkőzést, és az utóbbi időben leginkább sarkos véleményeivel keltett feltűnést a teniszvilágban. A dubaji gáláról is annyit posztolt, hogy simán megveri a három évvel fiatalabb Szabalenkát, aki válaszul közölte, mindent megtesz azért, hogy „szétrúgja ellenfele hátsóját”. A két játékos összecsapását megkönnyítette, hogy ugyanaz az ügynökük.

A sportág történetében már volt példa hasonló kezdeményezésre, 1973-ban a korábbi világelső és wimbledoni bajnok amerikai Bobby Riggs 55 évesen állt ki a 24-szeres Grand Slam-győztes ausztrál Margaret Court ellen, és 6:1, 6:2-re nyert. Néhány hónappal később aztán a 12 GS-trófeát gyűjtő Billie Jean King 6:4, 6:3, 6:3-mal "állt bosszút" a nők nevében, a híres találkozót 50 millióan látták a tévében, és a harmincéves King 100 ezer dollárt kapott diadaláért.