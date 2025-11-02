ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap
Az Újpest játékosainak gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Újpest FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. november 2-án.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Nagyot küzdött az Újpest Diósgyőrben

Infostart

Egy félidőt emberhátrányban játszva nyert az Újpest a Diósgyőr vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel elmozdult a kiesést jelentő 11. helyről, és a DVTK-t megelőzve a nyolcadik pozícióba lépett előre.

Támadóbb szellemben kezdtek a hazaiak, sokszor volt a labda Banai kapuja előtt. Az Újpest ellentámadásokkal próbálkozott, de egy-két passz után mindig jött egy-egy rossz átadás, így nem alakult ki helyzet.

A félidő közepén szerzett vezetést a hazai együttes, Sajbán a 16-os bal oldaláról akart középre ívelni, a labda Nunes karját is érintve pattant ki az alapvonalon túlra. Hosszas videózás után kihívták a pálya mellé Csonka játékvezetőt, aki büntetőt ítélt. Acolatse nem helyezte jól a balra tartó labdát, Banai védett, de újabb VAR-ozás után a bíró megismételtette a 11-est. Megint Acolatse állt a labda mögé, ezúttal jobbra lőtt hasonlóan, de Banai – aki korábban ziccert hárított – már nem tudott újabb bravúrt bemutatni.

Nem sokkal később furcsa góllal egyenlített az Újpest, jobb oldali szögletnél a kifelé mozgó védő, Bokros fejéről pattant Sentic kapujába a labda. Némileg felbátorodott a fővárosi csapat és csakhamar fordított, jobb oldali támadásnál a beadást követően a felpörgő labdát Horváth 14 méterről kapásból lőtte a kapuba.

Már négy perc eltelt a ráadásból, amikor Bese a 16-os vonalon buktatta a kilépő Acolatsét. Csonka a büntetőpontra mutatott, de a visszanézés során kiderült, hogy még éppen a 16-oson kívül történt az eset. Így szabadrúgás következett, ugyanakkor Bese piros lapot kapott. A hosszabbítás 10. percében Sajbán a keresztlécre fejelt, de már nem változott az eredmény a hosszúra nyúlt, eseménydús, változatos első félidőben.

A második játékrész elején szinte minden percre jutott sárga lap, ezek közül egyet Damir Krznar, az újpestiek vezetőedzője kapott. Nem alakult ki folyamatos játék, ami alapvetően az emberhátrányban futballozó Újpestnek kedvezett. Nagyot küzdött a fővárosi együttes, hogy megőrizze előnyét, sikerült sok időt a hazai kapu előtt töltenie, ezzel megakadályozta, hogy a DVTK érvényesítse létszámfölényét. Ráadásul egy gyors ellentámadásból a hajrában újabb gólt szerzett, ezzel bebiztosította a győzelmét és megérdemelten szerzett három pontot.

A Diósgyőr 2020 márciusa óta nem tudta pályán legyőzni az Újpestet, 2020 novemberében volt egy a zöld asztalnál elért 3–0-ja, amikor az újpestiek a csapatot sújtó koronavírus-fertőzés miatt csak ifjúsági játékosokkal tudtak volna kiállni, de nem tették.

A DVTK eddig hazai pályán veretlen volt a mostani idényben.

