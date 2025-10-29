Megoperálták a világsztár futballistát

Klubja szerdán azt közölte, hogy a beavatkozás jól sikerült. A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki bronzérmes játékos szombaton, az Internazionale elleni bajnokin sérült meg, miközben értékesített egy 11-est.

A vizsgálatok alapján a jobb combja sérült meg. A műtétet Antwerpenben végezték el, és a játékos a rehabilitációja első részét is Belgiumban végzi el.

A Napoli nem közölte, hogy a 34 éves futballista mikor térhet vissza a pályára.

De Bruynének korábban többször is volt combhajlító sérülése, 2023-ban is meg kellett operálni. A játékos nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.