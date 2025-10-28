ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.09
usd:
332.89
bux:
106436.9
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk a Magyar Olimpiai Bizottság halottak napi megemlékezésén az elhunyt olimpiai bajnokok emlékfalánál a Farkasréti temetõben 2025. október 28-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az elhunyt olimpiai bajnokokra emlékezett a MOB

Infostart / MTI

Hagyományos halottak napi megemlékezését tartotta kedden a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB).

A Farkasréti temetőben, az olimpiai bajnokok emlékfalánál a sportvezetők mellett megjelentek egykori neves sportolók, köztük Sákovicsné Dömölky Lídia vívó, Szentmihályi Antal labdarúgó, Wladár Sándor és Hargitay András úszók.

Az olimpiai himnusz elhangzása után Gyulay Zsolt, a MOB elnöke kiemelte, hogy a magyarok számára az olimpiai eszme immár 130 éve valami különlegeset jelent.

"A magyaroknak mindig többet jelentett egy olimpiai érem, a Rákosi korszakban például reményt adott, az önbecsülést erősítette" - fogalmazott.

Megemlítette, hogy a MOB nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására.

"316 olimpiai bajnokunk van, közülük 140 ma is köztünk él, a 176 eltávozottnak a neve pedig az emlékfalon szerepel. Az idén két olimpiai bajnokot vesztettünk el: Keleti Ágnes tornászt és Horváth Zoltán kardvívót" - mondta és rajtuk kívül megemlítette még a legutóbbi halottak napi megemlékezés óta elhunyt olimpiai érmeseket, olimpikonokat, sportvezetőket, versenybírókat, sportriportereket.

A MOB nevében Gyulay Zsolt helyezte el az emlékfalnál a megemlékezés koszorúját, míg a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja képviseletében Szabó Gabriella kajakos és Bodnár András vízilabdázó koszorúzott. Tisztelgett az elődök előtt Schmitt Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a MOB tiszteletbeli elnöke is. Koszorúkat, virágokat helyeztek el a sportszövetségek, a sportegyesületek, a sportiskolák és az olimpiai baráti körök képviselői is.

Kezdőlap    Sport    Az elhunyt olimpiai bajnokokra emlékezett a MOB

olimpia

gyulay zsolt

magyar olimpiai bizottság

halottak napja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt
Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében. A katasztrófa okáról még nem tudunk semmit, de az esőzést leszámítva minden körülmény a szokásos volt: egy erre a célra rendszeresen használt 18 éves Cessna kisgéppel repültek menetrend szerinti járaton.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Újabb borzalmas videó a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőszerencsétlenségről

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?

Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?

Az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete (FCA) megszünteti a shortpozíciót vállaló befektetők nevének nyilvános közzétételét, és a jövőben csak anonimizált, összesített adatokat közöl. Ennek hatására könnyebben rejtőzhetnek el azok a szereplők, akik jelentős méretű shortpozíciókat tartanak fenn a részvénypiacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?

Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Authorities have warned people that things will get "significantly worse" as the storm nears the coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 12:09
"Szinte csodát tett" – ismét vb-aranyat szerzett a 19 éves Márton Luana
2025. október 28. 10:04
Pályán az AC Milan és a Napoli, a Diósgyőr és a Szeged is – sport a tévében
×
×
×
×