Az elhunyt olimpiai bajnokokra emlékezett a MOB

A Farkasréti temetőben, az olimpiai bajnokok emlékfalánál a sportvezetők mellett megjelentek egykori neves sportolók, köztük Sákovicsné Dömölky Lídia vívó, Szentmihályi Antal labdarúgó, Wladár Sándor és Hargitay András úszók.

Az olimpiai himnusz elhangzása után Gyulay Zsolt, a MOB elnöke kiemelte, hogy a magyarok számára az olimpiai eszme immár 130 éve valami különlegeset jelent.

"A magyaroknak mindig többet jelentett egy olimpiai érem, a Rákosi korszakban például reményt adott, az önbecsülést erősítette" - fogalmazott.

Megemlítette, hogy a MOB nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására.

"316 olimpiai bajnokunk van, közülük 140 ma is köztünk él, a 176 eltávozottnak a neve pedig az emlékfalon szerepel. Az idén két olimpiai bajnokot vesztettünk el: Keleti Ágnes tornászt és Horváth Zoltán kardvívót" - mondta és rajtuk kívül megemlítette még a legutóbbi halottak napi megemlékezés óta elhunyt olimpiai érmeseket, olimpikonokat, sportvezetőket, versenybírókat, sportriportereket.

A MOB nevében Gyulay Zsolt helyezte el az emlékfalnál a megemlékezés koszorúját, míg a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja képviseletében Szabó Gabriella kajakos és Bodnár András vízilabdázó koszorúzott. Tisztelgett az elődök előtt Schmitt Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a MOB tiszteletbeli elnöke is. Koszorúkat, virágokat helyeztek el a sportszövetségek, a sportegyesületek, a sportiskolák és az olimpiai baráti körök képviselői is.