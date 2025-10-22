BL élőben: Szoboszlai Dominik ismét új poszton, Kerkez Milos kimaradt

EINTRACHT FRANKFURT–LIVERPOOL FC 0–0: Arne Slot ezőúttal védekező középpályásnak, Ryan Gravenberch posztjára jelölte Szoboszlai Dominikot, miután a holland játékos térdsérülése miatt nem tudta vállalni a játékot. Florian Wirtz visszakerült a kezdő tizenegybe. Andy Robertson a balhátvéd. A nagy meglepetés, hogy az ex-frankfurti Hugo Ekitiké kiszorította Mohamed Szalahot.

ATHLETIC BILBAO–FC QARABAG 3–1: A vendégek gyorsan gólt szereztek, de a baszkok még az első félidőben kiegyenlítettek, majd a második félidőben megnyerték a mérkőzést.

GALATASARAY–BODÖ/GLIMT 3–1: A két gólt is szerző Victor Osimhen vezérletével simán nyert a török csapat, a vendégek 0–3 után szépítettek. Sallai Roland jobbhátvédként végigjátszotta a mérkőzést.