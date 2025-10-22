ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda Előd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és Arne Slot vezetõedzõ (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Everton mérkõzésének végén a liverpooli Anfiled Raod-i Stadionban 2025. szeptember 20-án. A Liverpool 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira

BL élőben: Szoboszlai Dominik ismét új poszton, Kerkez Milos kimaradt

Infostart

Az előző négy tétmérkőzését elveszítő Liverpool FC Frankfurtban játszik a BL szerdai játéknapján. A két magyar válogatott játékos közül ezúttal csak Szoboszlai Dominik szerepel a kezdő tizenegyben. Az este folyamán további hat mérkőzést rendeznek, kettő már véget ért.

EINTRACHT FRANKFURT–LIVERPOOL FC 0–0: Arne Slot ezőúttal védekező középpályásnak, Ryan Gravenberch posztjára jelölte Szoboszlai Dominikot, miután a holland játékos térdsérülése miatt nem tudta vállalni a játékot. Florian Wirtz visszakerült a kezdő tizenegybe. Andy Robertson a balhátvéd. A nagy meglepetés, hogy az ex-frankfurti Hugo Ekitiké kiszorította Mohamed Szalahot.

ATHLETIC BILBAO–FC QARABAG 3–1: A vendégek gyorsan gólt szereztek, de a baszkok még az első félidőben kiegyenlítettek, majd a második félidőben megnyerték a mérkőzést.

GALATASARAY–BODÖ/GLIMT 3–1: A két gólt is szerző Victor Osimhen vezérletével simán nyert a török csapat, a vendégek 0–3 után szépítettek. Sallai Roland jobbhátvédként végigjátszotta a mérkőzést.

Az előző négy tétmérkőzését elveszítő Liverpool FC Frankfurtban játszik a BL szerdai játéknapján. A két magyar válogatott játékos közül ezúttal csak Szoboszlai Dominik szerepel a kezdő tizenegyben. Az este folyamán további hat mérkőzést rendeznek, kettő már véget ért.
A budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek" - ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.
 

Az európai vezető börzéken többnyire negatív, a régiós tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulatban telt a szerdai nap. A magyar tőzsde is emelkedett, és folytatta meredek emelkedését a Rába is. Amerikában eközben a Nasdaq vezetésével esést láthatunk, a Netflix árfolyama pedig 10 százalékot zuhant a csalódást keltő negyedéves számok után. Az esti órákban begyorsult az esés az amerikai tőzsdéken, adják a technológiai papírokat a befektetők, miután a Trump-kormányzat a Kínába irányuló szoftveres export korlátozását tervezi annak érdekében, hogy megtorolja Peking legutóbbi ritkaföldfém-exportkorlátozását. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.

A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

