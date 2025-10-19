Kiábrándító eredmények - második leggyorsabb bukás a PL-ben

A vereséget követően a klubvezetés azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglou vezetőedzőt, mindössze 39 nappal a szakember kinevezése után. A Nottingham Forest szűkszavú közleményében „kiábrándító eredményekre és teljesítményre” hivatkozott - írja a rangado.24.hu.

Postecoglou nyolc mérkőzésen irányította a csapatot (két döntetlen és hat vereség volt a mérlege), és szeptember elején Nuno Espirito Santót váltotta a kispadon. A tréner az előző szezonban még Európa Ligát nyert a Tottenham Hotspurrel. Az ESPN értesülései szerint ez a mostani

a Premier League történetének második leggyorsabb edzőváltása.

A Nottingham Forest a Chelsea elleni szombati vereséggel minden sorozatot figyelembe véve már tíz mérkőzés óta nyeretlen, a bajnokságban pedig sorozatban hetedik alkalommal zárt siker nélkül.

A Chelsea győzelmét Josh Acheampong, Pedro Neto és Reece James góljai biztosították, a londoni együttes ezzel sorozatban második győzelmét aratta a Premier League-ben.