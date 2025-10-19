ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap Nándor
Ange Postecoglou, a Tottenham Hotspur vezetõedzõje ünnepel, a labdarúgó Európa-liga elõdöntõjének Bodö/Glimt - Tottenham Hotspur visszavágó mérkõzése után a norvégiai Bodõben 2025. május 8-án. A Tottenham Hotspur 2-0-ra gyõzött, és 5-1-es összesítéssel jutott a döntõbe.
Nyitókép: Mats Torbergsen

Kiábrándító eredmények - második leggyorsabb bukás a PL-ben

Infostart

A Ferencváros labdarúgócsapatának Európa Liga-alapszakaszbeli ellenfele, az angol Nottingham Forest hazai pályán 3–0-ás vereséget szenvedett a klubvilágbajnok Chelsea-től az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának nyitómérkőzésén.

A vereséget követően a klubvezetés azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglou vezetőedzőt, mindössze 39 nappal a szakember kinevezése után. A Nottingham Forest szűkszavú közleményében „kiábrándító eredményekre és teljesítményre” hivatkozott - írja a rangado.24.hu.

Postecoglou nyolc mérkőzésen irányította a csapatot (két döntetlen és hat vereség volt a mérlege), és szeptember elején Nuno Espirito Santót váltotta a kispadon. A tréner az előző szezonban még Európa Ligát nyert a Tottenham Hotspurrel. Az ESPN értesülései szerint ez a mostani

a Premier League történetének második leggyorsabb edzőváltása.

A Nottingham Forest a Chelsea elleni szombati vereséggel minden sorozatot figyelembe véve már tíz mérkőzés óta nyeretlen, a bajnokságban pedig sorozatban hetedik alkalommal zárt siker nélkül.

A Chelsea győzelmét Josh Acheampong, Pedro Neto és Reece James góljai biztosították, a londoni együttes ezzel sorozatban második győzelmét aratta a Premier League-ben.

labdarúgás

premier league

nottingham forest

Címlapról ajánljuk

Olajat is ad már a Badacsonyi borvidék

A Badacsonyi borvidéken, a Szent György-hegy oldalában olajbogyó is terem. A 2HA Pincészet dűlőin nemcsak szőlőtőkék találhatók, hanem 500 olajfa is.
