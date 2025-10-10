ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.42
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karen Bass, Los Angeles polgármestere lengeti az olimpiai zászlót a 2024-es párizsi nyári olimpia záróünnepségén a Stade de France-ban 2024. augusztus 11-én. 2028-ban Los Angeles rendezi a nyári olimpiát.
Nyitókép: MTI/EPA/Mast Irham

Olyan támogatást kapnak a magyar sportolók a Los Angeles-i olimpiára, mint még sosem

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A táplálkozási szokások átalakításával érhetnek el jobb eredmé nyt a magyar sportolók – mondta az InfoRádióban Szász Máté. A SYNLAB Magyarország prevenciós és sport diagnosztikai tudományos igazgatója elárulta, hogy a következő nyári olimpiára készülő LA 10 programban szereplő sportolókra teljesen új vizsgálatok várnak, amelyek a sikert jelentő különbséget jelenthetik majd a versenyeken.

A sportolók egészségmegőrzéséről, a helyes táplálkozásról és az ultrafeldolgozott ételek fogyasztásának veszélyeiről is beszéltek vezető orvosok és dietetikusok a Magyar Kézilabda Szövetség és a MOB budapesti konferenciáján.

Szász Máté, a SYNLAB Magyarország prevenciós és sport diagnosztikai tudományos igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy egy olimpián az arany- és a bronzérmes között az átlagos teljesítménykülönbség az 1-2 tízezrelék. Ez mutatja szerinte, hogy a sikerhez az összes élettani rendszernek tökéletesen kell működnie. Mint fogalmazott, a magyar sportegészség nagyon fejlett a kardiológiában, a sebészetben vagy az ortopédiában, de szerinte a sportolók előrelépéséhez két másik területen még fejlődni kell. „Ha Los Angelesben gondolkozunk, akkor az egyik a sportpszichológia, a másik pedig a sporttáplálkozás és azon belül a bélbiom és a táplálkozás kapcsolata. Itt vannak még olyan rejtett tartalékok, amiket nem aknáztunk ki” – mondta a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy elképesztően nagy az új tudásmennyiség, és a legnagyobb probléma az, hogy kevés a szakember és nagyon nehéz a hatalmas ismeretanyagot feldolgozni és megérteni. A másik nagy gond szerinte, hogy a dietetikai képzésből hiányzik a biom. „Ez egy nagyon fiatal tudomány, nincs igazán akadémiai háttere, nincsen az orvosi egyetemen se biom szakirány, ezzel még a tudomány és az oktatás adós marad, de erre nagyon nagy szükség van” – mondta Szász Máté, és jelezte, vannak már külföldi minták – Lengyelország, Franciaország, Ausztrália –, amelyeket követni érdemes.

Mint kiderült, most itthon a sportállamtitkárság komoly erőforrást és munkát fektet abba, hogy a sportolók rendkívül részletes orvosi és laborvizsgálatokat végezzenek el. A tehetséges fiatalok tömörítő LA10 programban például most majdnem minden sportolónak végeznek bélbiom-vizsgálatot, amely fontos részét képezheti majd a dietetikai háttérnek. Hogy az ez alapján megváltoztatott táplálkozási szokások mennyi idő alatt hatnak, az a szakember szerint nagyon eltérő, mert akinél komoly probléma van, ott akár néhány nap alatt érezhető a különbség, de ha valakinek nagyon kiegyensúlyozott a táplálkozása, akkor sokkal lassabb lesz a folyamat.

„A karrierem során eddig mindössze két olyan sportolóval találkoztam, akinél rendbe volt minden. Bármennyire is furcsa, az esetek több mint 99 százalékában tüzet oltunk” – jelentette ki Szász Máté, és hozzátette, az, hogy ennek ellenére a magyar sport ennyire eredményes, annak köszönhető, hogy a sportolók óriási akarattal rengeteget dolgoznak. A táplálkozásban a szakmai tudatosságnak ugyanakkor itthon csak nyomai vannak, ezért tartja fontosnak az új vizsgálatokat, amelyekkel nemcsak a Los Angeles-i olimpiai keret, hanem a ma 8-10 éves utánpótlás korú sportolók sikeréért is sokat tehetnek.

A szakember azt is elmondta, hogy a vizsgálati eredmények alapján dietetikusok és más szakemberek foglalkoznak majd a sportolókkal, és ahol szükséges, ott orvost is bevonnak a folyamatba. Azt is fontosnak tartja, hogy a sportoló is értse, ez miről szól. „Ezek méregdrága vizsgálatok, és ha a sportoló nem kellően figyel oda egy konzultáción, vagy nem érti meg, hogy mennyire fontos betartani az instrukciókat, akkor igazából elégettük ezt a pénzt, elvégeztünk a méregdrága genetikai vizsgálatokat és nem fogja tapasztalni az előnyét” – mondta Szász Máté, és hozzátette, éppen ezért készítettek egy videófilmet a sportolóknak, ahol a dietetikusok konkrét eseteken keresztül elmagyarázzák, hogy mekkora óriási szerepe van a regenerációban, az alvásban, az izomtömeg növelésében, a hasi panaszok csökkentésében a bélbiom optimalizációjának.

Paradigmaváltást szeretnének elérni a sportszakmai körökben, és úgy látja, az LA10-keret tagjai nagyon elszántak és nyitottak az újra, és sokkal tudatosabbak, mint a korábbi sportolói generációk voltak. A tudatos táplálkozás azonban Szász Máté szerint nem csak az élsportban fontos, mert a lakosság általános egészségi állapota rossz irányba halad, és a tudatformálás a sportolókkal is elkezdhető, mert később szülőként már ők is ezt a mintát adhatják át.

„Én abban bízom, ha most néhány száz vagy ezer sportolóval sikerül megértetnünk, hogy milyen óriási szerepe van nemcsak a bélbiomnak, hanem általánosan a táplálkozástudatosságnak az egészségben és a teljesítményben, ezt később is magukra viszik, és egy picit egészségesebb generációk jönnek” – mondta, és jelezte, a WHO szerint az európai lakosság 40 százaléka olyan hasi panaszokkal küzd, amivel gasztroenterológushoz kellene fordulni. A többség inkább együtt él a problémával, ahelyett, hogy a megoldást keresné.

„Nagyon bízom benne, hogy a sportolók értékelik ezt az erőfeszítést és odafigyelnek és elhiszik, hogy ez jó nekik” – mondta Szász Máté.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Olyan támogatást kapnak a magyar sportolók a Los Angeles-i olimpiára, mint még sosem

egészséges táplálkozás

étrend

dietetika

olimpia 2028

szász máté

la10

bélbiom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány: 90 motorvonatra kap pénzt a MÁV

Döntött a kormány: 90 motorvonatra kap pénzt a MÁV

A kormány arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére - közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 16:22
Elhunyt Köves Csaba
2025. október 10. 15:58
Vitézy Dávid az újpesti stadionberuházásról: ez így nem fog működni, súlyos hiányosságok vannak
×
×
×
×