Tényleg nagy győzelmet aratott az olimpia az NHL fölött

Gary Bettman, az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) első számú vezetője nem örül annak, hogy a jövő évi olimpia miatt közel három hétre leáll a bajnokság, ugyanakkor a játékosok miatt elfogadja a kényszerszünetet.

"Azt hiszem, nagyszerű lesz az olimpia" – mondta Bettman a 2025/26-os idény nyitónapján. "Fontos ez a játékosainknak. Ezért csináljuk. Rengeteg oka van annak, hogy nem örülök egy párhetes szezonszünetnek. Ez sok mindent megváltoztat. De összességében azt hiszem, megéri majd a nyilvánosság, a szurkolók elköteleződése miatt, de ami a legfontosabb: ez mindig is nagyon fontos volt a játékosaink számára, ezért csináljuk ezt."

A februári milánói-cortinai olimpia lesz az első 2014 után, amikor az NHL-es sztárok játszhatnak, a 2018-as phjongcshangi és a 2022-es pekingi játékokat nélkülük rendezték.