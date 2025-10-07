ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd
Tóth Balázs a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2025. október 7-én. A magyar csapat október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal késõbb Lisszabonban a portugálok ellen játszik.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A vb-álom lesz a tét szombaton a Fradi-szélső nélkül felálló örmények ellen

Infostart / MTI

Tóth Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa szerint ha a csapat a világbajnoki szereplésről álmodozik, elengedhetetlen, hogy szombaton hazai pályán legyőzze az örmény együttest.

Az angol másodosztályú Blackburn Rovers játékosa a Telkiben tartott keddi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a futballistáknak ehhez a mérkőzéshez is úgy kell hozzáállniuk, mint a portugálok ellen szeptemberben játszott vb-selejtezőhöz, amelyen csak a hajrában kapott góllal veszítettek 3-2-re.

"Természetesen nem szabad leírni az örményeket, hiszen nem egy rossz képességű csapatról van szó, láthattuk, hogy az íreket is meg tudták verni" - mondta Tóth, aki szerint a magyaroknak ennek ellenére fölényben kell játszaniuk szombaton a Puskás Arénában, és itthon kell tartaniuk a három pontot.

"Nyomást ugyanakkor ez nem jelent, mivel mindenkinek az a célja, hogy kijussunk a vb-re.

Ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen közönség előtt nyerjünk. Tiszteljük az örmény válogatottat, viszont korábban már többször is megmutattuk, hogy hazai pályán a világ legjobb csapataival is fel tudjuk venni a versenyt" - fejtette ki a 28 éves kapus.

Tóth Balázs elmondása alapján Marco Rossi szövetségi kapitány még nem döntötte el, hogy a következő két vb-selejtezőn a sérülés miatt hiányzó Dibusz Dénes helyett ki fog védeni.

"Mindenesetre én úgy készülök, hogy ha lehetőséget kapok, akkor a legjobb teljesítményemet tudjam nyújtani" - jelentette ki.

A nyáron a török Kocaelisporba igazolt Balogh Botond a két szeptemberi selejtezőre nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól, most azonban újra tagja a keretnek.

"Alapvetően nem az volt a terv, hogy Törökországban folytatom a pályafutásomat, ugyanakkor utólag azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk" - mondta a nyolcszoros válogatott védő, aki az olasz Parmától került kölcsönbe az élvonalbeli, izmiti alakulathoz, amelyben a szeptember közepe óta rendezett négy bajnoki meccsen kivétel nélkül kezdő volt, háromszor végig játszott.

Balogh az örmények elleni vb-selejtezőről úgy vélekedett, bár az ellenfél jó erőkből áll, a magyar csapatnak végig koncentráltan és magabiztosan kell futballoznia, és akkor megnyerheti a szombati mérkőzést.

A Magyarország-Örményország találkozó 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, várhatóan telt ház előtt. A magyarok ezután az F csoport élén álló, Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégei lesznek jövő kedden, Lisszabonban. A négyesben két forduló után a hat ponttal éllovas portugálok mögött az örmények a másodikak három ponttal, a magyaroknak és az íreknek 1-1 pontjuk van. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

