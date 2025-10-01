Új Puskás-életrajz érkezik

A jövő évi labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre készül el magyar és angol nyelven Puskás Ferenc legújabb életrajzi könyve, melyet a május 30-i finálé helyszínén, a Puskás Arénában mutatnak majd be.

A Hitel Kiadóval kötött megállapodás szerint egyszerre jelenik meg két nyelven a formátumában és struktúrájában is új, minden friss kutatási eredményt és újonnan előkerült dokumentumot feldolgozó "hivatalos" Puskás-biográfia. A szerző, Szöllősi György a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az új kiadáshoz "felbecsülhetetlen értékű segítséget" kap a felcsúti Puskás Intézettől, a Puskás Múzeumot és a Puskás Arénát üzemeltető Nemzeti Sportügynökségtől, valamint a Nemzeti Sporttól és a lapot is kiadó közmédiától.

Az első kiadás - Puskás címmel - húsz éve jelent meg. Az Aranycsapat kapitányáról, a világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bajnok labdarúgóról, a Real Madrid sztárjáról szóló életrajzi könyv azóta itthon több utánnyomást, egy bookazine formátumú kivonatos és két bővített, új kiadást ért meg, a brit piacra szerkesztett változatát pedig a Guardian az év sportkönyvei közé választotta 2015-ben. Ez alapján forgatták Almási Tamással a Puskás Hungary című dokumentumfilmet és részben a könyvben publikált adatok, történetek adták az alapját a Puskás, a musical forgatókönyvének, valamint Kemény Kristóf mesekönyvsorozatának és az abból készült rajzfilmsorozatnak is.

Időközben hazakerült Spanyolországból Puskás Ferenc gazdag tárgyi öröksége, és megnyílt a Puskás Múzeum a Puskás Arénában, amelyben a BL jelenlegi sorozatának döntőjét rendezik és ahol a legújabb életrajzi könyveket is bemutatják majd.