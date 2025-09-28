Nem kapott gólt az FTC

Mindkét zöld-fehér csapat lendületesen kezdett, többet volt a labda a vendégeknél, de a hazaiak is támadtak. Az első negyedórában egyetlen lövés sem találta el a kaput, az első azonban, amely igen, mindjárt gólt ért.

Az FTC svéd támadója, Jonathan Levi középről, 23 méterről végezhetett el egy szabadrúgást, s ballal védhetetlenül a bal felső sarokba csavart.

A hátrányba került Győr tovább támadott, a fővárosiak pedig leginkább a kontrákra rendezkedtek be, de komoly helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem. A vendégek jól védekeztek, ennek is volt köszönhető, hogy a házigazdák első kaput eltaláló lövésére egészen a 40. percig kellett várni, ekkor Vitális életerős próbálkozását Dibusz védte.

A szünet után is leginkább a Ferencváros térfelén folyt a játék, de továbbra is hiányzott az átütőerő a győriek támadásaiból.

Az 58. percben aztán beállt a vendégeknél Varga Barnabás és Joseph is, s ezzel újra felélénkült az FTC támadójátéka és mindössze hat perc elteltével Varga egy remek akció végén fejjel be is vette a kaput, megduplázva ezzel a címvédő előnyét.

A hazaiak változatlanul megpróbáltak támadni, de rendkívül pontatlanul játszottak és a hajrára kissé hitehagyottá is váltak. A Ferencváros magabiztosan őrizte vezetését és végül megérdemelten hozta el a három pontot Győrből.