2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Stefan Vladoiu (b), a Győr és Habib Maiga, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. szeptember 28-án.
Nyitókép: Krizsán Csaba

Nem kapott gólt az FTC

Infostart

A címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ETO FC Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnap esti rangadóján, egyben zárómérkőzésén.

Mindkét zöld-fehér csapat lendületesen kezdett, többet volt a labda a vendégeknél, de a hazaiak is támadtak. Az első negyedórában egyetlen lövés sem találta el a kaput, az első azonban, amely igen, mindjárt gólt ért.

Az FTC svéd támadója, Jonathan Levi középről, 23 méterről végezhetett el egy szabadrúgást, s ballal védhetetlenül a bal felső sarokba csavart.

A hátrányba került Győr tovább támadott, a fővárosiak pedig leginkább a kontrákra rendezkedtek be, de komoly helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem. A vendégek jól védekeztek, ennek is volt köszönhető, hogy a házigazdák első kaput eltaláló lövésére egészen a 40. percig kellett várni, ekkor Vitális életerős próbálkozását Dibusz védte.

A szünet után is leginkább a Ferencváros térfelén folyt a játék, de továbbra is hiányzott az átütőerő a győriek támadásaiból.

Az 58. percben aztán beállt a vendégeknél Varga Barnabás és Joseph is, s ezzel újra felélénkült az FTC támadójátéka és mindössze hat perc elteltével Varga egy remek akció végén fejjel be is vette a kaput, megduplázva ezzel a címvédő előnyét.

A hazaiak változatlanul megpróbáltak támadni, de rendkívül pontatlanul játszottak és a hajrára kissé hitehagyottá is váltak. A Ferencváros magabiztosan őrizte vezetését és végül megérdemelten hozta el a három pontot Győrből.

labdarúgás

ftc

eto fc győr

