Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a Fradi volt játékosa, 90 éves volt

Infostart

Életének 90. évében elhunyt Győri-Kiss István, népszerű becenevén Kopogó, aki sportolói pályafutása során többek között a Ferencvárosi Torna Club (FTC) színeiben is szerepelt, majd visszavonulása után a veszprémi labdarúgásban dolgozott.

A VSC Veszprém korábbi kiváló hátvédjéről a klub közösségi oldalán emlékezett meg - tájékoztat a veol.hu.

Győri-Kiss István 1936-ban született Miskolcon. Pályafutását a Pécsi VSK-ban kezdte, majd a Ferencvároshoz igazolt. A zöld-fehér klub színeiben összesen 11 alkalommal lépett pályára, ideértve NB I-es, nemzetközi és barátságos találkozókat is. Első tétmérkőzését a Miskolci VSC ellen játszotta 1958 októberében, a csapat 3-0-ra nyert.

Az FTC-ben olyan legendákkal volt csapattárs, mint az Aranylabdás Albert Flórián és az olimpiai bronzérmes Rákosi Gyula.

A budapesti időszak után a hátvéd a Pécsi Dózsa, majd a Szombathelyi Haladás csapatát erősítette.

Aktív labdarúgói pályafutásának befejezését követően Győri-Kiss István családjával Veszprémbe költözött.

A VSC Veszprém közleményében kiemelte, hogy a sportembert a kitartás és a fegyelem jellemezte. Hosszú éveken át a veszprémi labdarúgást szolgálta technikai vezetőként és csapatvezetőként, ezzel meghatározó alakjává vált a bakonyi vármegyeszékhely futballközösségének.

gyászhír

labdarúgás

ftc

