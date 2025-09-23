ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Rossz hír szurkolók százezreinek: azonnal elfogytak a magyar–örmény jegyei

Infostart / MTI

Telt ház előtt rendezik meg október 11-én a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezőt, miután a szurkolók egy nap alatt az összes belépőt megvásárolták.

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte, hogy valamennyi jegyet értékesítette, így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg a mérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, szeptemberben Írországban 2-2-es döntetlent ért el, illetve hazai pályán 3-2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll.

Az európai vb-selejtezők tizenkét csoportjának első helyezettjei kijutnak a jövőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat.

A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

